CEAPP pide investigación inmediata en caso Monlui

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-20-19:06:31 Coatzacoalcos Debe castigarse realmente a agresores de periodistas, para terminar con esta situación, basta de impunidad, pide la CEAPP

“Hicimos un pronunciamiento para que se investigue de manera inmediata, rápida y oportuna”, licenciada Sayda Chilñas Córdova, comisionada de la Comisión Estatal para la Atención y Protección Estatal de Periodistas (CEAPP), respecto al homicidio del periodista Ricardo Monlui Cabrera.



La comisionada detalló que respecto a este caso, se dictaron las medidas cautelares, y que el domingo el secretario ejecutivo de la CEAPP, Jorge Morales, estuvo con los familiares y verificó que tuvieron las medidas, como vigilancia.



“Por parte de la familia se le estuvo dando el acompañamiento legal, para temas como las declaraciones, liberación del cuerpo y posterior entrega a los familiares, a los familiares se le pusieron las medidas cautelares, se verificó que las tengan, y al ser testigos potenciales necesitan tener garantizada la seguridad”, explicó.





A DETALLE



Indicó que incluso la semana pasada se advirtió que la zona de Córdoba, estaba en un punto crítico, por la operación de grupos delictivos, pero que el tema por el que siguen las agresiones a periodistas es la impunidad.



“En la cultura de los medios hemos ido aprendiendo en el tema de los protocolos, sí hay que insistir, sí hay que capacitar, el tema de los periodistas es algo institucional por el fenómeno que se da en la Entidad, es la impunidad, ‘¿Por qué matan?, porque pueden, porque no va pasar nada’”, señala.



Por ello recalcó que hay que exigir a la fiscalía que se concluyan con este caso y todos los casos de asesinatos de periodistas, “no podemos andar con escoltas, no hay capacidad en el Estado para dictar tantas medidas cautelares”.



Dijo que lo que se requiere es justicia y que se castigue a los agresores, “cuando eso pase, va empezar a disminuir las agresiones a periodistas, estamos en un punto crítico porque en todo el Estado se está recrudeciendo la violencia y somos un flanco sensible para cualquier gobierno”.



Si bien hay que cuidarse, tendrían que castigar realmente a los agresores de periodistas para que así se termine con esta situación.