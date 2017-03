Acecha el hampa en la 4 caminos de Agua Dulce

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-20-18:15:15 Agua Dulce Continúan los robos en la colonia Cuatro Caminos de esta ciudad, al parecer, ahora la policía privada esta coludida con los ladrones.

Los robos a casa habitación continúan imparables en la colonia 4 Caminos, donde aparentemente a quedado demostrado que la policía privada están coludidos con los grupos delincuenciales.



El último atraco se perpetró durante la madrugada de éste lunes, cuando dos personas destruyeron la chapa de una vivienda de la calle Cuichapa, del cual sustrajeron diversos artículos de valor.



Lo extraño del caso, fue que ocurriera el robo en esa zona, donde se cuenta con seguridad privada, por lo que en el momento que se investigo por los mismos colonos, el vigilante aseguró que observó cuando los dos sujetos salían con los artículos para huir, pero optó por no informar a la policía, debido que en esa casa, “no les cooperan para su salario”.



Ante estas declaraciones, el elemento de seguridad se hizo cómplice de los ladrones no se sabe si fue voluntaria o involuntariamente, por lo que será requerido por las autoridades investigadoras, para conocer su participación en los hechos.



En este mismo caso, señalaron que los delincuentes destruyeron las cerraduras en el momento que no se encontraban sus moradores, lo que demuestra el grado de impunidad en la que operan.



Los vecinos de esta populosa colonia, se dicen estar cansados de ser “blanco” de los trasgresores de la ley, por lo que piden a las autoridades, redoblar la vigilancia y el número de policías en este sector, debido que en las últimas semanas, son cada vez más frecuentes éste tipo de delitos.