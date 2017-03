Jefe de OEA inicia consultas sobre Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el inicio de consultas diplomáticas sobre su petición de suspender a Venezuela del organismo, durante una conferencia este lunes con activistas opositoras que fue protestada por la representación de Caracas.



"Vamos a mantener reuniones esta semana con el presidente del Consejo Permanente y los coordinadores regionales para hablar sobre este tema", dijo Almagro durante una rueda de prensa en la sede de la OEA en Washington.



En los encuentros con esos grupos, que representan a los 34 países miembros de la organización, el excanciller uruguayo pedirá evaluar las recomendaciones de su informe presentado el 14 de marzo, en el que recomienda activar la Carta Democrática Interamericana y suspender a Venezuela como miembro si no realiza elecciones generales en breve.



"De una dictadura se sale con elecciones", afirmó Almagro.



Los comicios presidenciales en Venezuela están previstos para diciembre de 2018, y los de gobernadores, que debieron realizarse a fines del año pasado, fueron aplazados para 2017, y aún no tienen fecha.



Además de la realización de comicios, Almagro estimó urgente la liberación del centenar de opositores presos, la devolución de sus competencias al Parlamento dominado por la oposición y la activación de asistencia humanitaria para contrarrestar la escasez de alimentos y medicinas en el país suramericano.



"Esperamos que éstas sean las recomendaciones que en primer lugar vean los Estados a la hora de elaborar su declaraciones o (para) la decisión que tomen", dijo.



Escoltado con las esposas y hermana de los dirigentes opositores encarcelados Leopoldo López, Daniel Ceballos y Yon Goicoechea, Almagro expresó su intención de seguir adelante con su recomendación de sancionar a Venezuela si no realiza elecciones pronto.



"Si el gobierno de Venezuela se va a burlar de los otros 33, entonces la dictadura que hay en Venezuela no es digna de convivir con los demás Estados", añadió.



- "Provocadora campaña" -

Pero antes de que pudiera empezar la conferencia, la representante de Venezuela irrumpió en el pequeño salón, denunciando un acto de proselitismo político en la sede del organismo regional.



"Venimos a protestar enérgicamente esta rueda de prensa. El señor Almagro sabe que esto es violatorio de toda normativa de la organización: no se pueden hacer actos proselitistas", dijo la embajadora interina Carmen Velásquez.



Venezuela presentó al presidente del Consejo Permanente, el embajador de Belice, Patrick Andrews, una carta de protesta, denunciando a Almagro y su "provocadora campaña político mediática contra el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela", leyó Velásquez.



La diplomática dijo que en "la mayoría de los estados miembros hay un malestar" sobre la conducta de Almagro y anunció que Caracas evalúa promover una censura a la actuación del excanciller uruguayo, lo que ya intentó durante la Asamblea General de Santo Domingo en 2016.



Tras la interrupción, Almagro acusó al gobierno de venezolano de no responder a su informe con hechos y de oponerse a cumplir su ordenamiento jurídico propio, denunciando un "mundo al revés".



"Lo único que escuchamos son descalificaciones y amenazas", afirmó.



Las opositoras venezolanas dieron su amplio respaldo a Almagro y su liderazgo en aumentar la presión al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien ha dicho que la "revolución" seguirá en Venezuela "con o sin OEA".



"Es urgente la aplicación de la Carta Democrática", dijo Lilian Tintori, cuyo esposo cumple tres años en prisión. "Hemos agotado todas las instancias".



Patricia de Ceballos dijo no temer que las medidas contra Caracas puedan perjudicar a su marido preso.



"Lo único que puede extender en el tiempo que mi esposo siga detenido (...) es que no hagamos lo que estamos haciendo", afirmó.