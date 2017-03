Tras triunfo de Monarcas, Veracruz al punto del descenso Tweet Más dramático, imposible. Monarcas Morelia consiguió una importantísima victoria este domingo en el cierre de la jornada 11 que le da un tanque de oxígeno en la lucha por no descender y, al mismo tiempo, hunde al Veracruz en el fondo de la tabla de cocientes. Redacción - 2017-03-19 21:35:08 - Mediotiempo.com / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-19-21:38:02 Redacción Más dramático, imposible. Monarcas Morelia consiguió una importantísima victoria este domingo en el cierre de la jornada 11 que le da un tanque de oxígeno en la lucha por no descender y, al mismo tiempo, hunde al Veracruz en el fondo de la tabla de cocientes.



Monarcas derrotó a Puebla por 1-0 con gol en tiempo de compensación en un duelo que se vio enmarcado por errores arbitrales de Jorge Antonio Pérez Durán que incidieron directamente en el resultado.



De entrada, en la jugada del gol existió una falta que no fue cobrada, además de otros yerros cometidos, entre ellos, la expulsión al defensa de Puebla, Robert Herrera, al minuto 83' tras una falta polémica que fue sancionada por el juez.



El primer lapso fue de bostezo, lleno de faltas y de nula capacidad al frente de dos equipos más urgidos por sumar como sea para alejarse del descenso.



La jugada más peligrosa de todo el encuentro fue por cuenta de Álvaro Navarro al 57', quien sacó un disparo de media vuelta que contuvo en el fondo el arquero de Monarcas, Carlos Felipe Rodríguez.



Al minuto 83', Robert Herrera dejó en desventaja a su equipo en la disputa de una pelota y donde el árbitro del encuentro juzgó de manera polémica, tomando la decisión de echar del compromiso al zaguero charrúa por segunda amarilla.



La ausencia de Herrera influyó directamente en los poblanos. En la última jugada del partido, y en una situación en pelota detenida, Rodolfo Vilchis ejecutó un centro a segundo palo donde apareció Miguel Sansores. El Yuca remató sobre la salida de Cristian Campestrini para marcar el gol de la victoria.



Con este resultado, Monarcas pone su cociente en 1.1474, producto de la división de 109 puntos entre 95 partidos, dejando en el fondo a Veracruz, con 105 puntos y el mismo número de juegos, con la salvedad que Veracruz acumula cinco duelos consecutivos con derrota y sin anotar, situación que los purépechas han sabido aprovechar.



Con información de http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/03/19/morelia-vencio-de-ultimo-minuto-al-puebla-y-veracruz-tiembla

