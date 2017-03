Promete López Obrador mejorar el sueldo a los militares si gana la presidencia de la república en 2018

Las fuerzas armadas mexicanas "son pueblo uniformado" y por eso las respeto mucho, pero no fueron creadas para reprimir a las personas, afirmó Manuel López Obrador, presidente de Morena.



''Yo les puedo decir a los soldados de México que los respeto mucho, que el soldado es pueblo uniformado, y cuando triunfe nuestro movimiento se van a mejorar los sueldos de los soldados y los marinos y policías", destacó al término de la firma del pacto por la unidad y la transformación de México en la capital de Querétaro.



Al apuntar que emitir críticas a las personas que forman parte de las instituciones "no es un error sino, por el contrario, se trata de un ejercicio que fortalece a las instituciones".



López Obrador adelantó que, en caso de que su movimiento triunfe en el 2018, el comandante de las fuerzas armadas hablará con la verdad, lo que ahora no sucede en el caso Ayotzinapa.



En entrevista, López Obrador reiteró que no entrará en polémica con quienes lo critican y atacan, pero aseguró que siempre ha tenido el apoyo de las fuerzas armadas mexicanas.



Muestra de ello es que, desde el 2006 y el 2012, soldados y marinos votaron por él y lo mismo ocurrirá en el 2018.



