Roger Federer, campeón del Masters 1000 de Indian Well Tweet Roger Federer, noveno favorito y ex número uno del mundo, se coronó campeón este domingo del Masters 1000 de Indian Wells, al vencer en una final 100% suiza a su amigo Stan Wawrinka, tercer sembrado, en dos sets de 6-4, 7-5. Redacción - 2017-03-19 18:00:53 - Agencia AFP / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-19-18:02:06 Redacción Roger Federer, noveno favorito y ex número uno del mundo, se coronó campeón este domingo del Masters 1000 de Indian Wells, al vencer en una final 100% suiza a su amigo Stan Wawrinka, tercer sembrado, en dos sets de 6-4, 7-5.



Federer llegó a su quinto título en el desierto californiano, el primer Masters del año en el circuito de la ATP.



Para Wawrinka esta fue la primera final, a la que accedió al eliminar en semifinales al español Pablo Carreño Buste, mientras que el 'Expreso Suizo' lo hizo sobre el local Jack Sock.



"El cuento de hadas continúa, espero que mi cuerpo me permita jugar mucho tiempo a este nivel", dijo Federer al término del juego.



Anteriormente, Wawrinka había sobrevivido a un reñido encuentro contra el creciente talento austricao Dominic Thiem en los cuartos de final.



Por su parte, Federer había eliminado en la semana a su viejo amigo, Rafael Nadal, en una repetición de la épica victoria lograda sobre el español en la final del Abierto de Australia de este año, primer Gran Slam de la temporada.



Federer, que ganó su decimoctavo título de Gran Slam en Australia en enero, se unió al serbio Novak Djokovic como los únicos con cinco trofeos en Indian Wells, agregando el de este domingo a los que capturó en 2004, 2005, 2006 y 2012.



Gracias a este título, Federer pasará de la décima a la sexta posición del ranking de la ATP.



Su progreso podría continuar a partir del martes en Miami, el segundo Masters 1000 del año, en el que no competirán el escocés Andy Murray y el campeón defensor Djokovic, número uno y dos del escalafón mundial, por lesiones. Facebook

