No hay pruebas entre Trump y Rusia: Legislador Tweet El titular de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, David Nunes, afirmó este domingo no haber visto pruebas de una colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia durante la campaña electoral de 2016. Estados Unidos - 2017-03-19 13:00:02 - Agencia AFP / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El titular de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, David Nunes, afirmó este domingo no haber visto pruebas de una colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia durante la campaña electoral de 2016.



Basado en \"todo lo que tengo hasta este momento, no hay pruebas de colusión\", dijo Nunes a la cadena Fox News.



Sus comentarios se producen un día antes de que el director del FBI, James Comey, comparezca ante esa comisión, que investiga los presuntos lazos de Trump con Rusia y la acusación del mandatario de que su antecesor, Barack Obama, intervino los teléfonos de su campaña.



Nunes, legislador republicano, también acusó a algunos miembros de los servicios de inteligencia y del FBI de permitir la fuga de informaciones a la prensa \"para perjudicar a la administración Trump\". \"Esto me parece muy claro. Es muy claro que fue eso lo que pasó\", dijo.



Gracias a esas filtraciones a los medios se supo que el asesor para la seguridad nacional de Donald Trump, Michael Flynn, había mentido --incluso al vicepresidente-- sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington antes de la investidura.



Flynn fue obligado a dimitir tras solo quince días en la Casa Blanca.



