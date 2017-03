'No lo teníamos en el esquema de protección', dice CEAPP tras homicidio de columnista

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-19-12:41:10 Archivo Jorge Morales, comisionado de la CEAPP

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) Jorge Morales Vázquez, confirmó el deceso del columnista Ricardo Monlui Cabrera, quien fuera ejecutado la mañana de este domingo saliendo de un restaurante en el municipio de Yanga.



El funcionario de la CEAPP, indicó que este mismo día viajarán al municipio ubicado en la zona centro del estado para brindar la atención a los familiares, al tiempo de aclarar que el primer periodista asesinado en la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares, no contaba con las medidas cautelares de vigilancia.



Mencionó que no hubo agresiones hacia otros familiares del columnista y también jefe de prensa de la CNC, por lo tanto, su esposa e hijos se encuentran sanos y salvos: “se descarta que estén heridas otras personas”, afirmó.



“Nos vamos a trasladar para allá (Yanga), vamos a ver qué medidas y acciones vamos a implementar y la atención que les vamos a brindar”, puntualizó.



El secretario ejecutivo de la CEAPP, comentó que estarán trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública, además con la Secretaría de Salud para otorgar la atención necesaria a los familiares.



“No lo teníamos en el esquema de protección”, refirió.



Es importante mencionar que la mañana de este domingo Ricardo Monlui Cabrera, fue baleado y muerto en un restaurante en Yanga, municipio donde operaba con mayor fuerza su portal El Político.



Se sabe que el creador de la columna Crisol, publicada en el Diario de Xalapa, salía de un restaurante acompañado de su esposa Rosalba Ruiz e hijo, cuando recibió el impacto de las balas.



Ricardo Monlui fue jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar CNC que dirige su compadre Daniel Perez Valdés, originario de Yanga Veracruz.



Fungía también como presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región A. C.

Era columnista del Diario de Xalapa, revista Análisis Político, dueño del portal ElPolitico.com.mx y colaborador de algunos medios electrónicos.