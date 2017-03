Relevan a tres funcionarios del penal de Apodaca

El subdirector de seguridad, el jefe de turno y el jefe de área del penal de Apodaca fueron cesados de sus labores, reveló el vocero de seguridad Aldo Fasci Zuazua.



De acuerdo con información dada a conocer por el periódico ABC, los funcionarios se encontraban laborando en el momento en que fue grabado el video en que se violaron los derechos humanos de internos, además de que también se encuentran bajo investigación penal.



El vocero de seguridad de Nuevo León, mencionó que los servidores públicos fueron amenazados por un cártel, por lo que se vieron forzados a colaborar con ellos. “Tiene que ver con amenazas, no con corrupción, sin embargo los hechos siguen siendo lamentables”.



Sobre el celular con el que fue captado el video que fue difundido en redes sociales, se indicó que el Ministerio Público ya cuenta con el aparato; además, aseguró que el video pudo haber sido transmitido desde dentro del recinto penitenciario.



En otro orden, se precisó que ya se encuentran trabajando en ampliar dos penales para así poder proteger de mejor manera a los internos; además, reiteró que por ley, el Ejército y la Marina no pueden ingresar a los penales, pero que sí se sumarán en operativos para reforzar la seguridad del estado.



Explicó que la Marina solo puede intervenir en temas de seguimiento, por eso no se les ve patrullando en las calles, sino que su intervención es en temas que ya se están investigando.







CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/19/1152891