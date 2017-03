Entre abucheos, firma AMLO acuerdo de unidad

“Falta poco, 16 meses, y se va a acabar la pesadilla”, afirmó el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador durante la firma del Acuerdo por la Unidad y Prosperidad del Pueblo de Oaxaca y el Renacimiento de México”, que suscribieron políticos de diferentes partidos, muchos de ellos acusados de corrupción, informó Proceso



En un desorganizado encuentro, donde no faltó el acarreo, el pago de hasta 200 pesos y las entrega de bolsas de pan, el aspirante presidencial arremetió contra los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, al que acusó de “autoritario, grosero y prepotente”, así como contra Enrique Peña Nieto, de México, por “reaccionario, conservador y traidor”.



De igual forma, dijo que en la presidencia están muy enojados y nerviosos porque Morena está creciendo mucho, por eso, dijo, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se quiere subir al ring como lo hizo antes el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, pero “no vamos a caer en la provocación”.



Y contrario a la política de Trump de construir un muro para evitar el paso de migrantes, López Obrador dijo que siendo presidente va a construir “cortinas” para evitar que los mexicanos se vayan a Estados Unidos a través de la construcción de dos refinerías: una en Campeche y otra en Tabasco, para crear empleos y porque “ya no vamos a comprar la gasolina en el extranjero”.



Con el triunfo, indicó, “vamos a revisar las reformas y el pueblo va a decidir si se echan abajo”.



Sin llenar la explanada de la Alameda de León de esta capital, el evento de López Obrador se vio opacado por abucheos al momento de ser presentados los políticos que suscribieron el acuerdo.



Entre gritos de “¡Fuera, fuera!”, “¡vende patrias!”, “¡quieren hueso!”, “rateros, bájenlos”, “corruptos” y “así vas a gobernar López Obrador con puras ratas”, fueron presentados:



El exsenador priista y exdiputado del movimiento ciudadano, Ericel Gómez Nucamendi; el exrector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Eduardo Martínez Helmes; el exdirigente estatal del PRD, Rey Morales Sánchez; la diputada federal del PRD, Karina Barón Ortiz; el legislador local del PT, Jesús Romero López; el exdiputado del PAN, Luis Ortega Zarate, y Luis Alfonso Silva, excandidato del PAN.



También firmaron el presidente municipal de San Pedro Pochutla, que ganó por el PT y apenas ayer se reunió con el equipo del panista Rafael Moreno Valle; Rufino Merino Zaragoza, líder del MULT, y Adelfo Regino Montes, excolaborador de Gabino Cué.



Los únicos que no recibieron abucheos fueron las presidentas municipales, Elisa Zepeda Lagunas, de Eloxochitlán de Flores Magón, y Austreberta Ramírez López, de Zacatepec Mixes, así como los exdirigentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Héctor Pineda Santiago y Gustavo Manzano Sosa.



