Nuevo modelo educativo, un programa ambicioso: Analista

El analista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Carlos Ornelas, señaló que para poner en práctica este modelo educativo, se tendrían que esperar 10 años, donde hay obstáculos como la falta de recursos financieros, la oposición de CNTE, el SNTE y los gobernadores que no apoyan la Reforma Educativa.



Carlos Ornelas, profesor de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que el planteamiento del Nuevo Modelo Educativo presentado esta semana por el gobierno federal, es correcto, pues se trata de un programa ambicioso.



"Qué bueno que están ahí porque es un documento porque va a ser referencia todavía por muchos años, independientemente de quién llegue al gobierno que entra, es el riesgo que lo quieran echar abajo, pero el planteamiento tiene asideros teóricos y conceptuales.



"La Secretaría (de Educación Pública) rectificó, ya no nada más vino todo desde arriba y sí hay cambios sustantivos; tiene un cuadro muy claro a lo que están en el documento de julio. Esto, si uno lo revisa con detenimiento, contiene demandas magisteriales y de directores de escuelas, así como de padres de familia", señaló.



Dijo que este modelo educativo es un programa ambicioso que para ponerlo en práctica, se tendrían que esperar 10 años, donde hay obstáculos como la falta de recursos financieros, la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los gobernadores que no apoyan la Reforma Educativa.





