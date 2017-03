La educación intercultural, desdeñada por Veracruz; exigen a la SEV mejorar condiciones de niños indígenas

Rosa Guadalupe Mendoza Zuany del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, reveló que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), está obligada a ofrecer una educación de calidad, bilingüe, intercultural y pertinente a los niños indígenas en todas las escuelas de la entidad, por lo que es necesario que tome cartas en el asunto pues hay serias deficiencias al respecto.



Subrayó que aunque hay políticas federales, la autoridad educativa local es fundamental para ello por lo que, criticó que a la presentación del libro La Educación Indígena en Veracruz Diagnóstico y Recomendaciones para la Política Educativa de este sábado en la Universidad Veracruzana Intercultural, no haya asistido ni el secretario de Educación ni el subsecretario de Educación Básica del estado.



Acusó que el desdén hacia la población indígena es una situación histórica y no de un gobierno, sino de todos, \"y hay inercias que hacen que continúe siendo así\".



Refirió que en el libro que realizó en coordinación con María Consuelo Niembro Domínguez y que fue presentado este sábado, plantean la necesidad de que los aprendizajes de los niños indígenas sean pertinentes, en su propia lengua y en español, además de que sean significativos para ellos por el contexto en el que viven.



\"Y considerar también que las condiciones de sus escuelas, de formación de sus maestros, la disposición de materiales no son las mejores, ellos no gozan de las condiciones de aprendizaje que gozan otros niños precisamente porque las políticas no se orientan a que ellos sean la prioridad\", abundó.



Por esa razón aseveró que es urgente posicionar el tema educativo para los pueblos indígenas para que deje de ser un tema secundario y marginal, \"es necesario retomar el posicionamiento que alguna vez ha tenido el tema de derechos de los pueblos indígenas\".