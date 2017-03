sábado, 18 de marzo del 2017 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad Anuncian en Acayucan escrituración y agua potable para ‘Los Gavilanes’ Tweet A casi once años de lucha, en el marco de la toma de protesta de los Comités Ciudadanos que este sábado presidió en la colonia “Los Gavilanes” el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, entre vivas y aplausos anunció que dicho predio ya es propiedad del municipio, por lo que está próxima la escrituración, y fue más allá, al anunciar que etiquetó recursos para la introducción del agua potable en este 2017 Acayucan - 2017-03-18 20:04:06 - Pedro San Juan / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-18-20:05:12 Acayucan “Sean felices y festejen este gran logro”, les dijo el Alcalde a los habitantes de “Los Gavilanes” A casi once años de lucha, en el marco de la toma de protesta de los Comités Ciudadanos que este sábado presidió en la colonia “Los Gavilanes” el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, entre vivas y aplausos anunció que dicho predio ya es propiedad del municipio, por lo que está próxima la escrituración, y fue más allá, al anunciar que etiquetó recursos para la introducción del agua potable en este 2017.



“Este 18 de marzo de 2017 quedará en la historia para ustedes y su colonia. Hace unos días se publicó ya en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, la adjudicación de la propiedad a nombre del Ayuntamiento de Acayucan, lo que da paso a que inicien ya los trámites de regularización, ante el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS)”, dijo.



Martínez Amador informó que él es católico pero acude como invitado a cualquier iglesia Evangélica: “Porque todos buscamos el mismo camino que lleve a Dios”, agradeció al pastor Luis Bibiano Mariano, por facilitar la Iglesia Pentecostés “Monte de Sion”, donde se llevó a cabo la reunión.



Recordó que el delegado federal del INSUS Hiram Jerezano Pensado, instruyó la instalación de un gran módulo de atención, a más tardar en dos semanas, para que cada uno de los ciudadanos que viven ahí, entren en el proyecto de regularización, para obtener la escritura que le garantice la propiedad del suelo que ocupan”.



"No podía terminar mi administración sin que ustedes obtengan sus escrituras, fue mi compromiso en campaña, ha sido una gestión sin horarios ni días festivos, de tocar puertas hasta que recibí la buena noticia; yo sufrí igual que ustedes la incertidumbre de poder ser desalojados en cualquier momento, ahora gracias a Dios, ustedes serán dueños; el agua potable para toda la colonia se tomará directamente de la línea de Apaxta", les anunció.



En el evento estuvieron la presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado, el director de Gobernación Fermín Elías Férez Porras, quien en forma directa coordina los trabajos de conformación y coordinación de los comités, junto la Secretaria del Ayuntamiento, maestra Silvia Elena Herrera Santiago. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

