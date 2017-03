Matan a ganadero plagiado en San Andrés Tuxtla Tweet Muy mal parada deja a la unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía general del estado, debido a que este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de un ganadero, quien fuera secuestrado el pasado lunes por sujetos encapuchados y con armas de fuego, a pesar que los familiares pagaron el rescate para su liberación, no le respetaron la vida San Andrés Tuxtla - 2017-03-18 19:59:40 - Marcelino Pablo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-18-20:01:41 San Andrés Tuxtla Una vez realizada la exhumación del cadáver, este fue trasladado al SEMEFO para realizar la necrocirugía de ley Muy mal parada deja a la unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía general del estado, debido a que este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de un ganadero, quien fuera secuestrado el pasado lunes por sujetos encapuchados y con armas de fuego, a pesar que los familiares pagaron el rescate para su liberación, no le respetaron la vida.



Y es que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro estuvo en todo momento detrás de las negociaciones.



Fue el pasado lunes 13 de marzo cuando el ganadero Emiliano S.T., de 63 años de edad, fue secuestrado cuando se dirigía a bordo de su camioneta Ford F150 color blanca a su rancho ubicado entre las localidades de Axochio y Chilapan, pertenecientes a este mismo municipio.



Cuando llegaba a sujetos encapuchados y con armas de fuego, le salieron al paso y lo encañaron, llevándoselo con rumbo desconocido a bordo de su mismo vehículo.



Ese mismo día tras darse a conocer sobre el plagio, elementos de diversas corporaciones policiacas realizaron un fuerte operativo por la zona, encontrando la camioneta de la víctima abandonada en la colonia Benito Juárez de la localidad de Juan Díaz Covarrubias, perteneciente al municipio de Hueyapan de Ocampo.



Se supo que elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Xalapa, arribaron a este municipio, para llevar a cabo las investigaciones y negociaciones, actuación que sin lugar a duda sería un total fracaso.



Y es que este sábado, se dejó ver a autoridades ministeriales no muy lejos del rancho de donde se habían llevado al ganadero, ya que les habían indicado sobre la presencia del cuerpo sin vida de una persona y el cual se encontraba semienterrado.



El fuerte rumor corría de qué se trataba de Emiliano, versión que fue confirmada más tarde por los mismos familiares y amigos.



Una vez realizada la exhumación del cadáver, este fue trasladado al SEMEFO para realizar la necrocirugía de ley. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario