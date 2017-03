Turquía podría enviar 15.000 refugiados al mes a Europa para ’dejarla asombrada’

Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-18-14:29:44 El ministro de Turquía ha declarado que Ankara podría enviar a Europa "a los 15.000 refugiados.

El ministro del Interior turco recuerda a la Unión Europea que no puede "diseñar un juego en esta región sin contar con Turquía".



El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, ha declarado que Ankara podría enviar a Europa "a los 15.000 refugiados que no enviamos cada mes" para "dejarla asombrada" al viejo continente, informa 'Hurriyet Daily News'.



Tras las recientes crisis diplomáticas que su país ha protagonizado con Alemania y Países Bajos, Soylu ha recordado a las instituciones europeas que "tenemos un acuerdo de readmisión" y no pueden "diseñar un juego en esta región sin contar con Turquía", para espetar: "Europa, ¿tienes ese valor?".



"La UE juega contra Turquía"



El origen de estos desencuentros recientes es la gira de mítines que algunos altos funcionarios de Ankara quisieron realizar por varios países de la Unión Europea donde viven personas de origen turco para explicar los pormenores del referéndum sobre una reforma constitucional que Turquía celebrará el próximo el 16 de abril.



Al respecto, este ministro ha asegurado que se trata de "un asunto interno" y ha realizado varias preguntas a la institución europea —"¿Por qué te involucras en ello? ¿Aceptaste a Turquía en la Unión Europea? ¿Apoyaste a Turquía en su lucha contra el terrorismo?"—, para concluir que "la UE juega contra Turquía para evitar que se vuelva fuerte en el futuro".



Turquía y la Unión Europea establecieron un acuerdo: Ankara ayuda a detener el flujo de refugiados a través de su frontera y acepta la devolución de los migrantes que cruzaron de manera ilegal el mar Egeo hasta Grecia, a cambio de 3.000 millones de euros adicionales en fondos y de acelerar las conversaciones para integrarse en el bloque comunitario.



