Contemplan en centro realizar el Festival de las Altas Montañas

La riqueza cultural y talento que existe en la región centro del estado podría ser el marco para organizar un Festival de las Bellas Artes de las Altas Montañas, lo cual podría ser una propuesta a considerar por las próximas administraciones, ya que las presentes han sido más bien localistas y excluyentes, consideró Juan Hernández Mercado, analista político.



“Las condiciones urbanas, arquitectónicas, históricas, culturales y tradiciones propias de la ciudad de Orizaba, como centro político y cultural de las Altas Montañas, sumado al entorno geográfico que la circunda, así como las vialidades que la comunican, podrían permitir que en ella se iniciase un proceso a largo plazo, que le permitiese convertirse en algunos lustros en un polo cultural, importante no solo para el estado, sino para el centro de la república mexicana”, planteó.



Indicó que considerando los municipios desde Maltrata a Ixtaczoquitlán y de Zongolica a La Perla, hay una población de 643 mil 983 personas, sin tomar en cuenta a los que están de Fortín hacia la zona de Córdoba, los cuales suman 461 mil 757 individuos más, lo que da un millón 175 mil 740 personas en total, y con ese universo se justifica y sustenta la realización de un festival de esa naturaleza, hueco hasta hoy olvidado por las autoridades municipales y estatales, que sólo hacen actividades de corto alcance.



“Actualmente se sabe que la cultura aporta el 2 por ciento y el turismo el 8.5 por ciento del PIB, por lo mismo este planteamiento está plenamente vinculado a la generación, circulación y multiplicación de los ingresos, como resultado de la participación de la iniciativa privada, la cual no sólo tendría un periodo al año en cual aumentaría sensiblemente sus ganancias, sino generaría dependiendo del productor involucrado la difusión de su marca o producto, sin dejar de lado a los proveedores de servicios de hotelería y venta de alimentos”, apuntó.



Consideró que un festival de esta naturaleza podría realizarse en verano, con un desarrollo, a diferencia de otros festivales, en tres vertientes: el de las bellas artes, el arqueológico y ecoturismo y deportes extremos.



Agregó que de forma colateral, el festival podría no sólo ser diversificado en los municipios aledaños, sino permitiría un repunte para Coscomatepec como Pueblo Mágico o visitas rápidas a Córdoba y el puerto.



Consideró que si bien el inicio podría ser precario, de la misma forma se comenzó con el Cervantino, el Tajín, Tlacotalpan y otros, y eso es algo que se podría lograr en esta zona rica históricamente, con una cultura enorme, con leyendas, gastronomía y arquitectura, entre otros.