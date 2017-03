Urge aprobar restructuración de deuda: Karen Orney

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-17-19:39:21 Acayucan La diputada perredista Karen Orney Ramírez Peralta se pronunció a favor de la restructuración de la deuda pública.

Para la diputada federal, Karen Orney Ramirez Peralta, la reestructuración de la deuda en Veracruz que promueve el gobernador Miguel Angel Yunes Linares, no es un tema político y si, necesario para los veracruzanos por lo que se pronunció a favor de su aprobación.



“La reestructuración de la deuda en Veracruz, no es un tema político, es un tema necesario para los veracruzanos” dijo la legisladora.



“Requerimos que el Gobierno recomponga las finanzas que los gobiernos priistas han dejado en un total quebranto a todos los sectores, y más a los sectores vulnerables” enfatizó al dialogar con medios informativos locales.



“La Auditoria Superior de la Federación ha señalado que existe un desvío aproximadamente de 26 mil millones de pesos por parte del último Gobierno priista, con una deuda pública de más de 42 mil millones de pesos” relevó.



“La deuda en Veracruz, es una lamentable realidad que representa un severo daño y un gran problema que hay que atender y que a todos los veracruzanos nos debe tener atentos, porque está en riesgo los salarios de los maestros, del sector salud, del poder judicial, del abasto de medicinas, así como de la infraestructura donde tenemos el rezago de más de una década, de la seguridad que todos queremos para nuestras familias, donde el Congreso del Estado, aquellos que son representantes del pueblo y no del partido o dirigente al que tienen pertenencia, debe de pensar en aquellos que emitieron su voto a su favor, aquellos que siguen confiando en una esperanza de que Veracruz es el mejor Estado para vivir” dijo.



Ramírez Peralta, de profesión ingeniero en sistemas computacionales y miembro de la bancada perredista, señaló que el actual Gobierno estatal está cumpliendo con su compromiso de que no exista impunidad, está proponiendo la transparencia de los recursos públicos y del refinanciamiento que está planeando, mismo que se requiere urgentemente ya que en caso contrario todo el dinero que se reciba se estaría destinando a pagar los intereses de la deuda que se han heredado por más de 15 años.



“Lamentablemente el tema es muy susceptible de ser contagiado por intereses del orden político desde su atención en el Congreso Local, y más en tiempos electorales… por el bien de Veracruz, los diputados no deben olvidar que en ellos recae la representación popular y que es precisamente el pueblo el principal afectado por la falta de liquidez y más lo será aún, de no resolverse este grave problema en nuestro Estado, no está de más recordarles que nuestra entidad se encuentra entre las 5 con más pobreza y marginación del país, de acuerdo al CONEVAL sobre este doloroso tema en la entidad veracruzana, a ellos, a los representantes del Pueblo de Veracruz en el Congreso, les decimos que se necesita liquidez de las finanzas del Gobierno impacta sensible y significativamente en la población desde los programas de atención a la salud, la educación, del orden social y la seguridad que es tan necesaria para vivir en paz, que hace años no lo reciben por el desfalco que se tiene en sexenios anteriores” declaró.



“El tema financiero de Veracruz no es un asunto que alguien pueda tomar de manera facciosa para hacer amagues, tomar ventajas políticas o concretar venganzas, porque es de conocimiento de los veracruzanos que lo viven desde años, en esto nadie podrá salir beneficiado con semejante perversidad; ojala y así lo entiendan nuestros Diputados del Congreso de Veracruz para que no se equivoquen” señaló, llamando a los diputados “a tratar el asunto con la responsabilidad que el caso amerita. Este delicado tema, en gran medida espera ser solucionado en el Congreso de Veracruz, pues es también parte importante de sus funciones, coadyuvar en la solución del problema financiero de todos los veracruzanos. Esto no solo depende del titular del Poder Ejecutivo.



La aprobación de la reestructuración de la deuda, bajo ninguna circunstancia representa un beneficio económico o político al Gobernador, y si de manera significativa al desarrollo económico, social, de seguridad y general de los veracruzanos”.