Piden no dar tregua a Bermúdez por desapariciones

La presidenta de la comisión de la Verdad, María Josefina Gamboa Torales, consideró que los colectivos de búsqueda deberían de presentar más denuncias contra ex funcionarios como Arturo Bermúdez Zurita.



Esto luego de ser cuestionada por las más de 250 osamentas que fueron halladas en dicho predio de Colinas de Santa Fe.



Sostuvo que durante los gobiernos de Javier Duarte y Fidel Herrera pudieron ocurrir todo tipo de delitos extrajudiciales y se debe de investigar el actuar de los ex titulares de la Secretaría de Seguridad Pública.



“El asunto es que lo denuncien (…), si aún no lo están juzgando por eso es porque solo hay una denuncia en su contra, por eso para que la Fiscalía investigue tiene que haber más denuncias”, declaró la legisladora.



Reconoció que se trata de una situación delicada y los datos que se manejan en temas como el de Colinas de Santa Fe son delicados y pueden poner en peligro a los familiares de las víctimas.



En otro tema, señaló que tras las críticas de comunicadores, realizará un exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.



Esto para que no exista preferencia para entregar información sobre este tipo de temas con algunos medios de comunicación



“El fiscal tiene que entender que la información que se brinda es a todos los medios por igual, te critiquen y no te critiquen, les caigas bien o les caigas mal, como sea tu obligación es atenderlos a todos por igual”, declaró la legisladora del PAN.



Al también presidir la comisión de Atención y Protección de Periodistas agregó que podría realizar un exhorto al titular del organismo autónomo para que tenga un trato igualitario con los medios informativos.



Esto luego de que trascendió que el único medio contactado por la FGE para cubrir el caso de Colinas de Santa Fe fue Televisa.