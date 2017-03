Tres sacerdotes se suman a la Diócesis de Coatza

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-17-19:08:44 Coatzacoalcos Tres nuevos sacerdotes se sumaron este viernes a la Diócesis de Coatzacoalcos.

Aun con la escasa vocación de jóvenes para introducirse al sacerdocio, tres nuevos presbíteros su sumaron este viernes a la Diócesis de Coatzacoalcos, los cuales fueron ordenados por el obispo Rutilo Muñoz Zamora.



Los nuevos sacerdotes son: Benjamín Toledo Martínez, Enrique Antonio Matus Padilla y Cruz Antonio Patraca Morales, quienes consagraron su vida al servicio de Dios y la Iglesia Católica.



“Es un regalo, un don especial para la Iglesia Diocesana, poder tener hoy tres nuevos sacerdotes que van a estar apoyando la obra de Dios, sobre todo para seguir siendo los que anuncian la buena nueva, el mensaje de salvación, celebrar los sacramentos y ser guías en la vida de la Iglesia”, externó el obispo.



Aunque la ordenación de sacerdotes es un evento que se realiza año con año en la comunidad diocesana, Muñoz Zamora reconoció que todavía sigue siendo un desafío encontrar jóvenes que quieran entrar al sacerdocio, pues si bien se mantienen las vocaciones, no son las que se necesitan.



Y es que según dijo, de diez jóvenes que inician su proceso de formación, sólo se ordenan dos, pues el resto se da cuenta que ésta no es su verdadera vocación.





Requieren más sacerdotes



De acuerdo con el obispo, con estos tres nuevos presbíteros suman ya 71 sacerdotes en la Diócesis de Coatzacoalcos; sin embargo, se requiere por lo menos el doble para poder cubrir todas las parroquias.



Por el momento, los jóvenes recién ordenados continuarán donde estaban sirviendo como diáconos, en las parroquias de San Felipe de Jesús, el valle de Uxpanapa e Hidalgotitlán.





Necesaria la reconciliación



En otro orden de ideas, ante el clima de violencia que se ha vivido en Coatzacoalcos desde el año pasado, el obispo reconoció que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia; incluso, las iglesias tampoco se han librado de ella.



Tan sólo en los últimos meses, al menos cuatro parroquias han sido allanadas por los amantes de lo ajeno, quienes han logrado llevarse el dinero de la limosna y hasta algunas estatuillas.



“Se han perdido algunas cosas, han entrado a robarse algunas alcancías, algunas imágenes, y ha habido otros intentos de robo… es una manifestación de que se ha perdido el respeto por esta institución que es la Iglesia”, reprochó, y recordó que hace unas semanas se robaron las ostias consagradas en una iglesia de Minatitlán, lo cual dijo es un acto reprobable.



En ese sentido, pidió a los ciudadanos recuperar el ambiente de reconciliación, para dejar atrás el clima de violencia.



“Cuando una persona es creyente realmente, y es movida por el amor de Dios, tiene una visión que lo hace respetar, querer el bien; cuando Dios no está en el corazón, se viene todo lo que conocemos de desfigurar la vida, de dejarse guiar por el tener y poseer, olvidándose de lo que es como persona e hijo de Dios”, concluyó.