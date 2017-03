Sí puedes ver los estados de Whatsapp sin que se enteren Tweet Los nuevos estados de Whatsapp están dando mucho de qué hablar, que si se usan, que si no. Lo cierto es que todos los hemos visto aunque sea una vez Ciudad de México - 2017-03-17 15:20:27 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-17-15:21:16 Ciudad de México foto tomada de: http://elmundo.sv/si-puedes-ver-los-estados-de-whatsapp-sin-que-el-otro-se-entere/ Los nuevos estados de Whatsapp están dando mucho de qué hablar, que si se usan, que si no. Lo cierto es que todos los hemos visto aunque sea una vez. Pero, ¿queremos quedar como mirones? Quizá no. Acá un truco para burlar a la aplicación.



Como bien sabemos, las redes sociales le cuentan al propietario del contenido quién ha estado viéndolo o interactuando con él. Entonces, para evitar que los demás usuarios puedan saber que hemos visto su Estado de WhatsApp basta con dirigirnos a los ajustes de privacidad y desactivar el “Cheque azul”



¡Es algo sencillo y bueno! Pero, tiene el costo que tampoco recibiremos confirmaciones de lecturas



Con información de: http://elmundo.sv/si-puedes-ver-los-estados-de-whatsapp-sin-que-el-otro-se-entere/

