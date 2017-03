Acusa Trump a China de hacer poco contra Norcorea Tweet El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a China de no hacer suficiente para ayudar a contener las ambiciones nucleares de Corea del Norte, poco después de que su secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmara que no descartaban una acción militar contra Pyongyang Washington - 2017-03-17 10:29:47 - Agencia AFP / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-17-10:30:26 Washington foto tomada de: google El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a China de no hacer suficiente para ayudar a contener las ambiciones nucleares de Corea del Norte, poco después de que su secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmara que no descartaban una acción militar contra Pyongyang.



"Corea del Norte se está comportando muy mal. Han estado 'jugando' con Estados Unidos durante años. China ha hecho poco para ayudar!", escribió el mandatario en Twitter.



Estados Unidos podría verse en la necesidad de tomar medidas militares preventivas contra Corea del Norte, advirtió el secretario de Estado Rex Tillerson. El gobierno esradunidense tomaría la decisión si la amenaza del programa armamentista norcoreano alcanza un nivel "que creemos requiere medidas", agregó.



Tillerson esbozó una estrategia más dura frente a la amenaza nuclear norcoreana luego de visitar la frontera con mayor armamento del mundo cerca de la tensa zona desmilitarizada entre las dos Coreas. También descartó cualquier negociación con Pyongyang a menos que se despoje de su programa nuclear y sus armas de destrucción masiva.



Con información de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/17/trump-acusa-a-china-de-hacer-poco-contra-norcorea

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario