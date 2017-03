Trump recortaría gastos en ciencia, medioambiente y ayuda internacional en presupuesto que contempla al muro

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-17-09:56:32 Washington foto tomada de: http://misionesonline.net/2017/01/25/trump-anunciara-hoy-la-construccion-del-muro-con-mexico/

El gobierno destina 2,600 millones de dólares para iniciar la obra; contratará a 1,500 agentes fronterizos y migratorios.



El presidente Donald Trump propuso drásticos recortes de gastos en ciencia, medioambiente y ayuda internacional en su primer proyecto de presupuesto que incluye fondos para el muro con México.



La Casa Blanca publicó una guía sobre el plan que será presentado formalmente para discusión en el Congreso. El documento refleja claramente las prioridades que Trump delineó en la campaña electoral.



En general, se aumenta en 10% el ya gigantesco presupuesto para defensa (para elevarlo a impresionantes 574,000 millones de dólares) e incrementa en 7% los fondos del Departamento de Seguridad Interna.



En contrapartida, recorta en 28% el presupuesto para el Departamento de Estado (quien lleva las relaciones diplomáticas con el mundo) y el programa de ayuda al desarrollo, en 13.5% los recursos para el Departamento de Educación y 20% para Agricultura.



El proyecto reduce en 31% el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental y elimina los aportes estadounidenses a programas de la ONU contra el cambio climático.



Fondos para el muro



El gobierno asigna, por otro lado, 2,600 millones de dólares para la “planificación, diseño y construcción” del muro contra la inmigración en la frontera con México.



Además, destina 314 millones de dólares para contratar y entrenar a 500 agentes fronterizos y 1,000 agentes migratorios.



Ese personal deberá reforzar la “integridad del sistema migratorio”, así como también “identificar y remover a aquellos que ya están en Estados Unidos y han ingresado ilegalmente”, dice el texto.



También concede recursos adicionales por 1,500 millones de dólares con relación al presupuesto del 2017 para ampliar la capacidad de “detención, transporte y remoción de inmigrantes ilegales”.



En tanto, en el capítulo dedicado al Departamento de Justicia, se dispone un aumento de 80 millones de dólares para la contratación de 75 nuevos jueces de tribunales migratorios (elevando su número a 449), para determinar “más rápidamente los procedimientos de remoción” de extranjeros.



En relación con el muro, el Departamento de Justicia montará un equipo de 20 abogados para actuar en la obtención de tierras donde se realizará la construcción. Otro equipo de 20 abogados con sus respectivos auxiliares se ocupará de juicios migratorios.



Desde la campaña electoral Trump ha reiterado que México pagará por los costos del muro aunque recientemente no lo ha vuelto a decir.



Recientemente, Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado expresó que México no lo pagará.



Ayer, el presidente Trump indicó que desde que inició su gobierno la inmigración ha disminuido 61%. “Nuestra frontera se está volviendo extremadamente fuerte”, dijo. Las cifras no fueron confirmadas por el Washington Post.



Defensa, el mayor aumento



Como ya había adelantado en la campaña electoral, Trump propone un aumento de unos 54,000 millones de dólares en el presupuesto destinado a defensa, un sector que ya posee un presupuesto equivalente a la suma de las siete naciones que le siguen en materia de armamento.



A los 574,000 millones dedicados a las Fuerzas Armadas, el proyecto destina unos 65,000 millones a Operaciones de Contingencia de Ultramar, elevando así el total para el sector a unos 639,000 millones.



En tanto, el proyecto determina un enorme recorte de aproximadamente 28% en los recursos del Departamento de Estado, en particular en las reservas para la ayuda internacional al desarrollo.



Esta decisión en particular deberá tener efectos inmediatos en la contribución, por ejemplo,a agencias de las Naciones Unidas, lo cual tendría un impacto global.



La oficina del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reaccionó de inmediato, con un alerta sobre los efectos de un corte de la contribución estadounidense.



Guterres, expuso su vocero Stéphane Dujarric, está comprometido con la reforma de la ONU, pero añadió que “la brusca reducción de las finanzas puede obligar a adoptar medidas ad hoc que perjudicarán el impacto a largo plazo de los intentos de reforma”.



Con información de: http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/03/17/presupuesto-contempla-muro-trump