Renuncia panista a la precandidatura de Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-16-21:41:44 Coatzacoalcos José Luis Sosa Franco, renunció a su precandidatura a la alcaldía de Coatzacoalcos por el PAN; se suma a Alfredo Phinder

Renuncia José Luis Sosa Franco, a su precandidatura a la alcaldía de Coatzacoalcos por el Partido Acción Nacional (PAN); ahora se sumará a la fórmula del panista Alfredo Phinder Villalón.



“Creo que el doctor (Alfredo Phinder), hoy en día es el aspirante más indicado para representarnos por la presidencia municipal de Coatzacoalcos; él es una persona panista, que ya ha tenido cargos dentro del Gobierno, tiene una amplia experiencia en esa rama, y algo mucho más ventajoso es que la ciudadanía lo conoce”, dijo.



En rueda de prensa, Sosa Franco advirtió una división del partido, ocasionada por la entrada de expriistas que pretenden abanderar al PAN en las elecciones del 4 de junio, lo cual aseguró los podría llevar a la derrota en las urnas.



De acuerdo con Sosa Franco, “pareciera que son los panistas quienes no están contemplados en este proyecto”, pues consideró que se les está dando preferencia a los aspirantes salidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que a los de casa.



“Si no queda uno (expriista) como candidato a presidente municipal, seguramente será para síndico o alguna regiduría; la candidatura ya está asignada a uno de los externos”, apuntó, pues se rumora entre los militantes, que la abanderada podría ser Teresa King Cansino, y como candidato a síndico, Jesús Moreno Delgado.



En ese sentido, refrendó todo su apoyo a Alfredo Phinder, con quien sumará esfuerzos para que la candidatura se quede con un militante del PAN.





LES CIERRAN LAS PUERTAS



La rueda de prensa, estaba programada para realizarse en las oficinas del PAN, ubicadas en la avenida Ignacio de la Llave, en el Centro de la ciudad; sin embargo, a última hora se vieron obligados a cambiarla a un conocido restaurante, pues el presidente local del partido, Saúl González Solís, les dio un rotundo no, sin dar más explicaciones.



“Al final, los militantes fueron los que le dieron la confianza a Saúl González para ser presidente, y nosotros le dimos esa autoridad a él; hoy no puede ser que nos cierre las puertas de nuestro propio partido”, se quejó.





NO A LA IMPOSICIÓN



En la rueda de prensa también estuvo presente Agustín Andrade Murga, consejero estatal del PAN, quien señaló que Enrique Cambranis Torres, Julen Rementería del Puerto, el propio presidente del partido (Ricardo Anaya Cortés), e incluso el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, son líderes de grupos, y cada uno tiene a sus propios ‘gallos’.



En ese sentido, hizo un llamado a los militantes que han sido vulnerados en sus aspiraciones, a que se sumen a este movimiento.



“Si la cúpula cree que nos van a imponer candidatos del PRI, pues quiero decirles de antemano que están equivocados, porque los que hacemos las campañas somos los militantes del PAN, el voto casa por casa lo hemos buscado los militantes”, concluyó.