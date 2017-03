Candente elección de regidores de Morena en Coatza

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-16-21:38:12 Coatzacoalcos Disidentes de Morena, intentaron reventar la sesión donde se elegiría a los regidores de la planilla

Militantes inconformes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), impugnaron la elección de regidores que formarán parte del equipo de Víctor Carranza Rosaldo.



Minutos antes de las 09:00 horas de este jueves, decenas de morenistas arribaron a un salón particular ubicado en las avenidas Juventino Rosas e Independencia, donde llevaría a cabo la asamblea.



Entre ellos, se encontraba Consuelo Valentín, una de las militantes disidentes, quien intentó desacreditar al partido, asegurando que este proceso era una farsa, pues los directivos de Morena habían designado desde antes a quienes conformarían esta planilla.



Al respecto, Rodolfo Corpi Lara, diputado suplente de Morena, señaló que esta acusación no tiene fundamentos, pues todos los aspirantes a una regiduría, que pertenezcan al padrón del partido, podrán inscribirse para ser votados en la asamblea.



Rodolfo Corpi, recriminó el hecho de que ciertos militantes de Morena, como Consuelo Valentín, estén trabajando con el ahora diputado independiente, Sebastián Reyes Arellano, quien luego de tomar posesión en la Cámara de Diputados, prefirió renunciar a este partido.



“Notamos que hay compañeros que de alguna manera han denostado al partido, contra el candidato, y no se les niega a participación; ya están trabajando para el diputado que ahora es independiente, y los que están como trabajadores en su Casa de Gestión, están participando en este proceso”, apuntó.



Finalmente, tras varios minutos donde se formó un conato de bronca, Consuelo Valentín y los demás militantes inconformes ingresaron a la asamblea, donde se registraron para poder participar por una regiduría.





POR DEFINIR PLANILLA



En esta asamblea, se llevó a cabo el proceso de insaculación de los militantes que aspiran a una regiduría. Éstos fueron votados por los más de 500 militantes que participaron en la reunión, y posteriormente, el Comité Municipal eligió a los 20 aspirantes con más votos.



La lista de se enviará al Comité Estatal de Morena, y allí, en próximos días los 20 seleccionados se introducirán en una tómbola, de donde se sacarán los 13 nombres de las personas que participarán en la planilla.



Alrededor del mediodía, el abanderado de Morena, Víctor Carranza Rosaldo, arribó a la asamblea para despejar las dudas de los militantes y presentarse con ellos, pues muchos decían no conocerlo. Fue allí, donde reafirmó que es el único militante de Morena que va por la alcaldía de Coatzacoalcos.



Al término de la asamblea, un grupo contrario impugnó la elección de regidores, pues se dijo en desacuerdo con los resultados de ésta.