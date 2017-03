Ineficiente la compañía SERVIT; el Complejo Cangrejera sigue sin producir

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-16-21:27:10 Coatzacoalcos

La compañía SERVIT no ha podido terminar el mantenimiento correctivo en los trenes I, II y de Polietileno del Complejo Petroquímico Cangrejera, afectando la producción de dicha industria y además desplazando al personal capacitado de Pemex.



Fue principios de este año, que entró la compañía Servicios Ingeniería y Tecnología S.A. DE C.V. (SERVIT), al parecer propiedad de un ingeniero de PPQ, con el contrato 5400028305 con pago de miles de pesos, para que efectuara el mantenimiento y la reparación de los trenes I, II y de Polietileno en dicho complejo, pero al día de hoy el problema persiste.



Se cumplen ya casi tres meses, y no han podido dejar en óptimas condiciones los trenes; los obreros de esta compañía no están capacitados, además se ausentan constantemente del área de trabajo. En algunas reparaciones tardan más de siete o quince días, y solo para que queden funcionando un rato, de ahí las olvidan.



Antes, los trabajadores de Pemex realizaban estas labores, y en tan solo tres días lograban que los trenes arrancaran e iniciaran la producción.



Se desconoce el porqué esta compañía SERVIT siga realizando dichas labores, cuyo personal no le importa los tiempos.



Trabajo hay, pero por convenir a intereses de los directivos de Cangrejera, hasta inclusive del propio sindicato que no hace nada por pelear por esas reparaciones para que las haga el personal de Pemex tanto de planta y transitorios, quienes están preparados para este tipo de trabajo extremo, pero optaron por cancelarles las plazas laborales.



Sin duda alguna, las compañías de los jefes de Cangrejera se están llevando todo.