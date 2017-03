No secuestraron a hija de ex regidora en Acayucan Tweet Juana Pastora Benítez Martínez, quien fuera regidora en la pasada administración municipal de Acayucan, negó que su hija haya sido secuestrada, lo cual fue dado a conocer en varios medios informativos. Acayucan - 2017-03-16 19:34:59 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-16-19:36:23 Acayucan Juana Pastora Benítez Martínez, aclara que su hija no fue secuestrada. Juana Pastora Benítez Martínez, quien fuera regidora en la pasada administración municipal de Acayucan, negó que su hija haya sido secuestrada, lo cual fue dado a conocer en varios medios informativos.



Según la aclaración de Benítez Martínez, ella si abordó una camioneta el día en que aseguran fue secuestrada pero no está en tal condición y desconoce el motivo por el cual, la Policía Naval y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado activó la alerta.



La cuñada del exalcalde Joel Alarcón Huesca solicitó a los medios de comunicación, la aclaración correspondiente. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario