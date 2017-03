Seguirá descuento a estudiantes y abuelitos en Acayucan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-16-19:23:47 Acayucan Autobuses deben seguir respetando el descuento a estudiantes y abuelitos.

Los autobuses de servicio urbano y sub urbano están obligados a respetar el apoyo ciudadano de descuento del 50 por ciento a estudiantes y personas de la tercera edad ya que hasta el momento no se ha dado una orden en contrario y más aún, luego del rechazo que el Congreso del Estado realizó a la iniciativa que pretendía lograr un reordenamiento del transporte público donde se suspendía esa disminución.



“Los autobuses tienen que seguir respetando ese apoyo, de lo contrario serán multados. Es un apoyo social que está en el reglamento, está en la ley y por eso no pueden dejar de hacerlo. Hay disposición de las empresas de seguir haciéndolo, ya nos dijeron que lo van a seguir dando, entonces no veo el problema o preocupación en Acayucan” dijo una fuente autorizada de la delegación de Transporte Público estatal con sede en esta ciudad.



El rechazo a la iniciativa de reordenamiento del transporte público, que según se acusó, incluía la suspensión del apoyo social de descuento del 50 por ciento a estudiantes en los días de clases y a personas de la tercera edad toda la semana; viene a reforzar la ley que por el momento, hace obligatorio ese programa de ayuda, explicó el funcionario local.