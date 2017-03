Coatza continuará tirando basura en Villa Allende

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-16-15:49:35 Coatzacoalcos En dos semanas se realizará una reunión donde se podría dar una solución para el nuevo relleno sanitario de la ciudad de Coatzacoalcos

En dos semanas se realizará una reunión donde se podría dar una solución para el nuevo relleno sanitario de la ciudad de Coatzacoalcos, y con ello dejar de tirar todos los días alrededor de 500 toneladas de desechos en el basurero de Villa Allende, confirmó el regidor Gersaín Hidalgo Cruz, quien tiene la comisión de Limpia Publica.



Además aseguró que todo el mes de Marzo la basura seguirá siendo llevada hacia la villa, pues hasta esa fecha es cuando vence el plazo.



“Lo más importante aquí es tener un propio relleno sanitario, tener un terreno adecuado que no haga afectaciones al medio ambiente, yo creo que esa es la tarea que devenlos diputados y lo que vengan a futuro”, manifestó el edil.



Aunque este municipio actualmente no cuenta con un terreno para depositar la basura, aceptó que en la ciudad se han detectado basureros clandestinos, como en la colonia Teresa Morales, Benito Juárez y Coatzacoalcos.



En ese sentido dio a conocer que se podría multar a las personas que tiren basuras en estos predios, o al propio dueño, y por lo cual el personal de la regiduría ha hecho el exhorto al propietario para que ponga una barda o un portón y no se siga utilizando como tiradero a cielo abierto.



Finalmente aseguró que no han tenido problemas con las rutas de los camiones de la Limpia Publica, y en el caso de las zonas donde se recolectan más desechos pasan en dos ocasiones para que no se acumule la basura.