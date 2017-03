Juez dicta nueva medida cautelar de 6 meses a Arturo Bermúdez para evitar que se fugue como Duarte

La juez de Control, Estrella Iglesias Gutiérrez, impuso nuevas medidas cautelares contra el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.



Al ex funcionario de la administración de Javier Duarte se le estableció la prohibición de salir del país y el pago de un millón de pesos como parte de la prórroga de las medidas cautelares dictadas en el proceso 221/2016, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.



Hay que recordar que el pasado 11 de marzo fenecieron las medidas dictadas en noviembre por la la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz.



El organismo autónomo pidió que se prorrogaran por un plazo de un año, sin embargo, la juez de control concedió únicamente seis meses más.



Bermúdez Zurita es acusado, junto a Alejandro Contreras Uscanga, de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.



Además, al ex titular de le acusa, junto con Roberto Esquivel Hernández, de tráfico de influencias en agravio del servicio público, al otorgarle contratos millonarios por ser su socio en diversas empresas.



Así este jueves, en la audiencia de la temporalidad de las medidas cautelares, que vencieron el pasado 11 de marzo a petición de la Fiscalía, se realizó la ampliación del tiempo de vigencia.



El ex funcionario acudió a la audiencia, sin embargo de nueva cuenta los otros dos imputados no llegaron a la audiencia, relegando en sus abogados la posibilidad de oír la misma y tomar decisiones al respecto.



José Martín Rivera Martínez, abogado de Contreras Uscanga presentó otro escrito donde detalla que su cliente padece diabetes e insuficiencia renal, por lo que no podría estar presente. Claribel Guevara Pérez, abogada de Roberto Esquivel, pidió en un oficio justificar la ausencia de su defendido, indicando que lleva un tratamiento en la Ciudad de México.



La ausencia de dos de los tres imputados no influyó en la celebración de la audiencia para prorrogar las del ex servidor público.



La revisión sigue pendientes para Roberto Esquivel, a quien la juez impuso la misma medida que a Bermúdez Zurita.



En el caso de Alejandro Contreras Uscanga, acusado de los mismos delitos que Bermúdez, se le pidió una garantía de 20 mil pesos y la prohibición de dejar el país.