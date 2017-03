Exigen pobladores de Villa Allende quitar nombre de Karime Macías a hospital general

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-16-15:30:49 Coatzacoalcos Habitantes de Coatzacoalcos, piden se cambie el nombre del hospital de Villa Allende, nombrado Doctora Karime Macías Tubilla.

Desde hace cuatro años se llama ‘Hospital Doctora Karime Macías Tubilla’, pero después de que salieran a la luz todas las atrocidades hechas por la exprimera dama de Veracruz y su prófugo esposo Javier Duarte de Ochoa, hoy habitantes de Villa Allende prefieren que le cambien el nombre al hospital.



Fue en el 2013, cuando el entonces director de dicho hospital, doctor Pedro Arturo Chang Mercader, informaba que se llamaría “Doctora Karime Macías Tubilla”, por ser ‘orgullosamente nativa de Coatzacoalcos’.



Pero las cosas cambian y la historia también, hoy Karime Macías es conocida más por ‘First Lady’, quien creía ‘merecer abundancia’ a costa del dinero de los veracruzanos, por esa razón a habitantes de Villa Allende, y a muchos veracruzanos, les parece que no debería existir un hospital público con su nombre.



En una encuesta realizada por esta casa editorial a habitantes de Villa Allende, estos manifestaron su desagrado con el nombre que hoy lleva el hospital y coincidieron que por respeto a la ciudadanía deberían cambiárselo.



“Sí deberían cambiarle el nombre por respeto al pueblo de Coatzacoalcos, a la gente, por lo que hizo el señor, pienso que deberían cambiarle”, expresó Marta Karina, habitantes de Allende.



Hay que recordar que en la legislatura pasada, el diputado panista Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, pidió se le cambiaran el nombre de ‘Karime Macías’ a hospitales e instituciones de gobierno.



Y en la actual legislatura, la diputada por Morena, Eva Felicitas Cadena pidió se retire el nombre de Karime Macías y Javier Duarte a todas las calles que lo llevan. Hasta ahora no hay una petición o solicitud formal de cambiar el nombre del hospital, pero sí una de parte de los habitantes de Villa Allende, que no se sienten a gusto con el nombre de Karime Macías.





SONDEO



“El problema que hubo con lo robo, no sé si sea verdad, podría ser porque no pertenece al gobierno y no merece llevar ese nombre, quedó manchado, por respeto a la ciudadanía debería cambiarse de nombre”, Mónica Uscanga, habitante de Villa Allende.



“Deberían cambiarle el nombre por todo lo que ha pasado, sí me gustaría que le quitaran el nombre”, Alfonso Fuentes Aguilar.



“Me da igual como se llame el Hospital”, Damaris Navarro, habitante de Villa Allende.



“Se lo deben cambiar porque no hizo nada y además cambiar el servicio, porque pides atención y no te quieren atender”, Cecilia Santos, habitante de Villa Allende.