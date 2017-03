Descenso de temperatura, nieblas y lloviznas en zonas montañosas de Veracruz.

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-16-10:03:18 Xalapa Continúan las condiciones inestables en regiones veracruzanas

El sistema frontal No. 34 continúa moviéndose hacia el noroeste del Caribe provocando en su recorrido aportaciones de aire frío al Golfo de México. Manteniendo los nublados con potencial para lluvias y tormentas en diversas regiones del estado de Veracruz, con acumulados de 5 a 20 mm y puntuales superiores a 20 a 30 mm en la zona montañosa de veracruz.



Durante este periodo también persistirá la probabilidad de caída de aguanieve o nieve en las partes altas del Pico de Orizaba.



Por su parte, la fortalecida masa de aire frío sobre el Golfo de México y asociada al frente No. 34 mantendrá e intensificará ligeramente el viento del Norte en el litoral, el cual podría alcanzar este día velocidades de 30 a 40 km/h y rachas de 55 a 65 km/h, especialmente en la costa central, para decrecer en las siguientes horas.



La temperatura diurna descenderá ligeramente este día en regiones centrales de montaña, dominando un ambiente relativamente fresco a frío y cálido en zonas de llanura y de costa.



Por otra parte, el SMN indica que el potencial de tormentas puntuales fuertes se espera este jueves en el centro del país. Asimismo, durante este día, un canal de baja presión se mantendrá en el interior del país, interactuando con la entrada de humedad del Océano Pacífico. Por otro lado, la masa de aire frío que impulsó al frente No. 34 mantendrá evento de "Norte" con rachas que pueden superar los 60 km/h en la Península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec.



También se prevé el siguiente potencial de lluvias: pronóstico de precipitación máxima (acumulada en 24 h) para hoy 16 de marzo de 2017: intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla.

Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Lloviznas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.



Las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados.



Por lo anterior, se recomienda extremar las precauciones y estar al pendiente del pronóstico del tiempo.