Proponen alternativas; no pagarían a docentes, doctores, enfermeros ni a policías: MAYL

2017-03-16

El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció varias alternativas ante la negativa del Congreso para reestructurar la deuda heredada por Javier Duarte, como hacer ajustes al gasto corriente, que se reduzca en un 50 por ciento el presupuesto del Congreso del Estado o negociar directamente con la banca.



El mandatario invitó a que los diputados reflexionen sobre el daño que han hecho a Veracruz para que en dado caso vuelvan a analizar el tema, “yo estoy dispuesto a irles a explicar de nuevo como lo hice el 28 de diciembre”.



Dijo que se analiza incluso la propuesta que hicieron los diputados del PAN y del PRD de declararse en suspensión de pagos ante los bancos.



Mencionó que se analizan todas y cada una de las posibilidades, por lo que aseguró a los veracruzanos que “vamos a salir de esta”.



Explicó que si desde el mes de enero se hubiera aprobado la reestructuración de la deuda, se habrían ahorrado 150 millones de pesos que se están pagando en intereses, pues todos los días, incluyendo sábados y domingos se pagan 2.5 millones de pesos de tazas de interés.



De exigir los bancos que se acelere el pago de la deuda que adquirió Javier Duarte de Ochoa, la cual ya ha superado los 45 mil millones de pesos, las participaciones federales serán retenidas y Veracruz sólo recibirá el 30 por ciento de las mismas, es decir, se dejarán de recibir 33 mil millones de pesos al año.





Crisis estatal



Podrían cerrar escuelas, hospitales y se dejaría de ofrecer el servicio de seguridad pública en el estado de Veracruz, ante la falta de recursos que enfrentará la entidad por la retención de participaciones federales para el pago adelantado del adeudo, resaltó el gobernador.



“Dejar de recibir casi 33 mil millones de pesos al año, son recursos para financiar actividades de la policía, para pagarle a los médicos, enfermeras, maestros estatales, para pagarles a los pensionados, sin estos recursos tendríamos que cerrar escuelas, hospitales, dejar de prestar seguridad pública”, advirtió.



El mandatario reconoció que ante las retenciones que hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cubrir los pagos por adelantado, disminuirán los recursos para Veracruz.



Por lo anterior adelantó que ante esta situación y la negativa de la reestructuración, para el mes de agosto no habrá recursos para pagar a maestros estatales, burócratas, médicos, enfermeras y policías, lo que obligará a cerrar escuelas y hospitales, así como también suspender el servicio de seguridad pública.



“Si no logramos reestructurar nuestra deuda, lo que va a suceder es que se adelantarán el pago de los créditos y muy probablemente en pocos meses tendríamos detenidas las participaciones federales en más de 60 por ciento; serian retenidas por la Secretaría de Hacienda”, adelantó.



Explicó que la contratación de la deuda en la pasada administración de Javier Duarte fue con una taza de interés de 9.5 por ciento, cuando a nivel nacional los estados que contrataron estos esquemas pagan el 7 por ciento.



Asimismo, menciono que continuarán con el plan de austeridad en todo el gobierno para poder hacer frente a esta situación.





Piden declararse en suspensión de pago



Los diputados del PAN y del PRD pidieron al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, declarar al Estado en suspensión de pago.



La coordinadora del grupo legislativo del PRD, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, afirmó que ante la imposibilidad de pago, el gobierno no está obligado a cumplir a las instituciones financieras con las que está comprometida la entidad a través de 21 créditos.



Copete Zapot consideró que “Veracruz no está para aspirinas y el Estado no puede abandonar sus obligaciones principales que tienen que ver con dar servicios a sus gobernados”.



Por ello dijeron estar dispuestos a apoyar al Gobernador a realizar un planteamiento a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para que se revisen las reglas de la Coordinación Fiscal pues dijo que la Federación retribuye poco de lo mucho que Veracruz aporta.



Para poder declararse en suspensión de pago, la legisladora del PRD expuso que se pedirá la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de los senadores y hasta del Presidente Enrique Peña Nieto.



Hay que mencionar que de acuerdo a las cláusulas los préstamos se le descuentan directamente de las participaciones federales al Estado, es por ello que se debe pedir el apoyo de la SHCP para que dé su aval y se suspendan los descuentos directos que se aplican.





Discurso apocalíptico de Yunes no ayuda: UV



El investigador Rafael Arias Hernández afirmó que se ha estado abusando del “discurso apocalíptico” en el que se asegura que de no haber reestructuración de la deuda pública, el estado colapsará económicamente.



El académico expresó que este discurso sensacionalista se ha estado usando para ocultar un derecho a la información que no se está ejerciendo y que es la esencia del cambio, agregó que no se puede seguir manejando una situación como esta que no es tanto como se la imaginan.



Como se puede hablar de algo que no se sabe y la población será víctima de este sensacionalismo y los diputados tendrán que aprobar lo que se les pida o que se les imponga lo que no es correcto.



Con mucha responsabilidad tienen que definir el problema y proponer la estrategia porque de los últimos informes que se dieron surgió la reestructuración., que no era la solución para el problema pero que era un primer paso “equivocado desde mi punto de vista porque iba a salir carísimo”.



“Los que están diciendo que se viene el apocalipsis simplemente están anunciando su no poder con el problema y si no pueden con ello, las salas son muy grandes para que las ahuequen”, afirmó.



Lo importante, dijo, es que los que gobiernan deben saber que tienen otra ciudadanía, otra sociedad y que están dispuestos a analizar la situación, y que lo que esté indiscutiblemente bien hecho lo van a defender pero es tan poco y raro no se puede hacer.



Con información de Rosalinda Morales/ Jesús Ruiz/ Leticia Rosado