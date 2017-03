Subasta Pemex propiedades que tenía abandonadas en Coatza; quieren recaudar 44 mdp

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-15-21:09:50 Coatzacoalcos

Son más de 44 millones de pesos los que Petróleos Mexicanos (Pemex) pretende recuperar tan solo con la venta de 10 propiedades que se encuentran en diferentes calles de la colonia Petrolera de Coatzacoalcos.



Estas casas representaban un activo no productivo para la paraestatal, y por muchos años permanecieron abandonadas, siendo por ello que algunas asociaciones civiles a lo largo del tiempo han solicitado a Pemex que les done una de las propiedades, fracasando muchos en su intento.



Solamente en el caso de la asociación civil “Casa de Amor”, a través de la gestión del ex diputado Rafael Bringas, logró obtener una de las vivienda más cara que será vendida se encuentra en el numero 522 de la calle Tamaulipas, y esta tiene un valor de referencia para venta de 5 millones 891 mil pesos mexicanos, esto de acuerdo al reporte de la dependencia federal.



El resto de las propiedades se encuentran en diferentes puntos de las calles Tabasco, Sonora, Campeche y Adolfo López Mateos, en una de las zonas más prominentes de este municipio.



Solamente en el caso de la asociación civil “Casa de Amor” a través de la gestión del ex diputado Rafael Bringas, es como obtuvieron un terreno que se encuentra en la calle Lerdo de Tejada, en el centro de esta ciudad.



La paraestatal informó que la convocatoria inicio el 10 de Marzo y terminara al mediodía del 24 de Marzo, y para mayores informes se encuentra en la página electrónica www.pemex.com/bienes-no-utiles/Paginas/default.aspx.



La subasta se realizara en un procedimiento electrónico a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex a las 09:00 horas del próximo 31 de Marzo del presente año.



Otro de los terrenos que Pemex subastara a finales del mes de Marzo se encuentra en la colonia Manuel Contreras del puerto de Veracruz, y que está valuada en 6 millones 120 pesos mexicanos.