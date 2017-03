Moratoria de pagos cerraría créditos a Veracruz; calificadoras reprobarían a entidad, advierte el PRI en Congreso

La declaratoria de suspensión de pago sería contraproducente para Veracruz, ya que las agencias calificadoras reprobarían al Estado y dejarían a la entidad sin poder acceder a créditos o a realizar una reestructuración.



Así lo afirmó en conferencia de prensa el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Juan Nicolás Callejas Roldán, tras el pronunciamiento que realizaron las bancadas del PAN y del PRD en ese sentido.



“Sería algo irresponsable, porque alertaría a las calificadoras de los bancos y en lugar de tener una calificación mediana como la actual caeríamos en una negativa para el Estado y no seríamos sujetos de una reestructura ni de ningún crédito”.



Un día después de que la fracción del PRI votó en contra del proyecto de refinanciamiento que presentó el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, el diputado local se dijo a favor de recortar el presupuesto del Poder Legislativo, apuntando que dicha medida también se debe de aplicar con las dependencias del Ejecutivo.



Callejas Roldán recordó que la Legislatura autorizó a la actual administración adecuar el presupuesto de egresos de 2017 en tres meses, plazo que concluye este mes de marzo, por lo que esperan un informe congruente del recorte que se aplicará al presupuesto del gobierno estatal.



Agregó que los legisladores del PRI estarían dispuestos a trabajar sin cobrar una dieta o salario, pero Yunes Linares tiene que aclarar sus ajustes, así como cuántos despidos y cuántas contrataciones han realizado y si se han empleado a personas de otras entidades.



De acuerdo con el coordinador su fracción está dispuesto a respaldar un nuevo proyecto de reestructuración, mismo que el Ejecutivo puede mandar en cualquier momento al Congreso pero este deberá de ser claro y transparente en cuanto al uso de los recursos que se liberarán.



Callejas Roldán subrayó que los priístas no cometerán los errores o excesos del pasado, pero tampoco permitirán “el autoritarismo de ningún gobernador”, ya que para avalar el proyecto de reestructuración existieron “amenazas y actos de intimidación” como el recorte al presupuesto de la Legislatura o descalificaciones de Yunes Linares.



“Aquí estamos de acuerdo en que se haga un ajuste del presupuesto del Congreso, no estamos en contra, pero que el ajuste no nada más se dé aquí y tenemos que verlo de manera respetuosa (…), estamos dispuestos a entrarle a lo que venga, sin sueldo o como sea”, declaró.