Este año van 21 escuelas robadas en Coatza: edil

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-15-18:14:52 Coatzacoalcos Según la regidora de Educación, tan sólo en lo que va del año se han registrado 21 robos en escuelas de Coatzacoalcos

Persisten los robos en escuelas de Coatzacoalcos; en menos de tres meses, ladrones han allanado 21 planteles educativos, señaló Mirna García Ávalos, regidora con la comisión de Educación.



De acuerdo con la funcionaria, los ladrones no sólo se han apoderado de equipo de cómputo, sino también han entrado a algunas cooperativas, de donde se han llevado el dinero de las ventas o algunos productos.



Destacó que en las instituciones educativas ya no hay mucho que buscar, pues los maestros se han llevado a sus casas las computadoras; según la regidora, no es tanto por el valor monetario de los equipos, sino por la información que éstos guardan, que son las calificaciones y el historial de los alumnos, correspondiente a todo el ciclo escolar.



García Ávalos, precisó que estos robos se han dado principalmente en las primarias. El último que se registró, fue hace unos días en la primaria Luis Donaldo Colosio, ubicada en el poniente de la ciudad, donde tres personas irrumpieron en las instalaciones y lograron robar artículos de la cooperativa.





PADRES CONTRATAN VIGILANTES



Ante esta situación, los mismos padres de familia han tenido que contratar a un vigilante en la mayoría de las instituciones educativas, pues aunque desde hace algunos años lo han solicitado al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, éste argumenta no tener los recursos suficientes para costar la vigilancia privada en las 414 escuelas del municipio.



“Nosotros quisiéramos como Gobierno municipal cubrirlas todas, pero es una cantidad muy fuerte; necesitaríamos cuántos policías para que estuvieran exclusivamente en las instituciones educativas”, dijo, y pidió a los padres de familia y vecinos que, si llegan a ver a alguien sospechoso rondando alguna escuela, avisen inmediatamente a la Policía.