Rechazan en Coatzacoalcos eliminación del medio pasaje

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-15-18:11:20 Coatzacoalcos La propuesta para eliminar el subsidio para estudiantes en el transporte público, generó molestia y preocupación en la población

Habitantes de Coatzacoalcos, dicen ‘no’ a la eliminación del medio pasaje para estudiantes; aseguran que con esta medida, se afectará a la economía familiar de los veracruzanos.



Luego de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, presentara al Congreso del Estado una propuesta de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte Público, donde los concesionarios ahora se harían cargo del subsidio del transporte público, ciudadanos se dijeron en contra, al afirmar que ésta es una obligación del Gobierno.



“No es justo, deberían mantener el descuento en el pasaje, si no que el Gobierno lo subsidie, pero deberían dejarlo, porque nos va a afectar bastante”, se quejó el porteño Anselmo Cortés López.



El ciudadano, señaló que la eliminación del subsidio para estudiantes, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, pegará de manera importante en la economía familiar de los veracruzanos, aunado al desempleo que cada vez se agudiza más.





PEGARÍA EN LOS BOLSILLOS



Actualmente, el medio pasaje del camión urbano tiene un costo de 5 pesos con 50 centavos. Para un estudiante, significa gastar 11 pesos al día, cifra que a la quincena representa 110 pesos.



A este monto, se le suma la comida de los estudiantes y el material que ocuparán en clases, por lo que el gasto quincenal supera los 500 pesos, y con la eliminación del medio boleto de camión, incrementaría aún más.



La propuesta del gobernador, fue desechada este martes al no tener los votos suficientes a favor; sin embargo, los ciudadanos aún se dicen preocupados, pues nada les asegura que no se insistirá en el tema.



“Yo tengo una hija que va en el bachillerato y viaja todos los días en camión; yo planeo todos los gastos de la semana o la quincena y le doy a ella lo que va a ocupar (…) Yo tengo que andar buscando por otros lados para obtener dinero, y si llegan a quitar el medio pasaje, tendría que recortar los gastos”, expuso Conny Sánchez García, otra de las habitantes.





OTORGARÁN BECAS



Ante la preocupación de los padres de familia, la regidora con la comisión de Educación, Mirna García Ávalos, anunció que a partir de este semestre (febrero-julio) se otorgarán 60 becas del Gobierno Estatal, para alumnos de buen promedio.



Aunque no especificó el monto, señaló que el pago será semestral, e independiente de los 833 alumnos becados por el Gobierno municipal.



La convocatoria para solicitar la beca, será emitida a partir de este jueves, y podrán participar alumnos desde cuarto grado de primaria hasta nivel medio superior.