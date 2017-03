Jurisdicción XI solo manda 8 vectores a Agua Dulce Tweet De 18 vectores que realizaban su trabajo en grupos de 3 para abatizar, fumigar y descacharrizan en las colonias de Agua Dulce, desde enero pasado luego del cambio de administración la jurisdicción sanitaria número XI ya no envió a 10 elementos que hoy hacen falta para seguir estos trabajos de saneamiento y controlar los brotes de moscos que hay. Agua Dulce - 2017-03-15 18:09:18 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-15-18:10:30 Agua Dulce Sin 10 vectores se quedó Agua Dulce, ya que la jurisdicción sanitaria número XI ya nos los mando desde enero. De 18 vectores que realizaban su trabajo en grupos de 3 para abatizar, fumigar y descacharrizan en las colonias de Agua Dulce, desde enero pasado luego del cambio de administración la jurisdicción sanitaria número XI ya no envió a 10 elementos que hoy hacen falta para seguir estos trabajos de saneamiento y controlar los brotes de moscos que hay.



Así lo dio a conocer el maestro Juan Crisóforo González regidor encargado de Salud, quien señalo que este tema ya lo converso con la titular de la dirección en Coatzacoalcos la odontóloga Lourdes de la Barrera Jiménez, la cual quedo en enviar de nueva cuenta a estos 10 elementos así como una unidad para realizar los trabajos ya programados.



“Estamos trabajando con 8 vectores divididos en dos grupos, por lo que se hará más largo los trabajos de fumigación, con los elementos que nos quitaron nos facilitaba llegar en grupos a los colonias y a veces en un día se realizaba el trabajo en estos meses el trabajo se volvió lento, el alcalde ya tiene conocimiento del tema y para semana santa nos apoyaran con unidades y personal, esperando que la jurisdicción también lo haga”, dijo el funcionario.



Señaló que a principios de años también la había un desabasto entre los vectores de líquidos y pastillas para abatizar y fumigar, pero afortunadamente el municipio de Agua Dulce, siempre tuvo una bodega la cual surtió hasta un mes estos productos, pero este mes de marzo ya la jurisdicción no nos mandó la dotación del mes, por lo que este próximo lunes nos quedaríamos sin estos fumigadores. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

