Es un ‘lujo’ destruir los postes en Agua Dulce

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-15-18:08:34 Agua Dulce La CFE cobra a los causantes de los choque contra sus poste de 20 a 30 mil pesos y un transformador hasta 120 mil pesos.

Luego de que se han dado algunos accidentes en Agua Dulce, como el del fin de semana pasado, en donde una camioneta que iba a exceso de velocidad se estrelló contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el delegado de tránsito en esta ciudad Enrique Lozano Piña, señalo que en algunos casos las unidades no están aseguradas por lo que se están metiendo en un lio judicial en donde podrían llegar a la cárcel.



Los datos obtenidos señalan que bajo el reglamento de tránsito se tiene que poner a disposición de la Fiscalía los casos en donde no se lleguen a un arreglo, por tal motivo un accidente o un choque en donde no están asegurados los autos puede costar miles de pesos a su propietario.



Un ejemplo fue el accidente del pasado domingo en donde una camioneta choco contra el poste de la CFE, para comenzar el poste o la reparación esta empresa lo valúa de 20 mil a 30 mil pesos, pero eso no fue todo, el accidente hizo que un transformador se callera por lo cual también tiene un costo de hasta 120 mil pesos nuevo.



En conclusión la delegación de transito invita esta temporada de Semana Santa a que los conductores no manejen en estado de ebriedad además de arriesgar su vida y la de otros pueden perder sus ahorros y ser procesados y parar en la cárcel.