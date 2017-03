Criminalizar el aborto en Veracruz, fomentará la clandestinidad, advierte Mónica Robles

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-15-18:00:57 Coatzacoalcos La exdiputada local y presidenta de ‘Integra’, señaló que criminalizar la interrupción del embarazo, sólo fomenta el aborto clandestino

“Criminalizar a la mujer que interrumpe un embarazo, no disminuye los abortos, al contrario, los manda a la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida”, advirtió la exdiputada y presidenta de la asociación civil ‘Integra’, Mónica Robles Barajas.



Luego de que la Secretaría de Gobernación emitiera la segunda declaratoria de alerta de violencia de género para Veracruz, por agravio comparado, ante la discriminación y falta de acceso a los servicios de aborto que viven las mujeres veracruzanas, la exdiputada local por Coatzacoalcos señaló que ésta garantizará los derechos del sector femenino en este tema.



“Me parece una determinación muy oportuna por parte de la Secretaría de Gobernación federal, declarar la segunda alerta por violencia de género, en este caso por agravio comparado, porque al no existir la facilidad legal para que las mujeres puedan interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas, pues las mujeres veracruzanas están viviendo una desventaja jurídica en comparación con mujeres de la Ciudad de México”, apuntó.



Ante esta solicitud que fue presentada por organizaciones de la sociedad civil, dijo, hay acciones específicas, particularmente para el Congreso del Estado, para que legisle con relación al tema, así como a la Secretaría de Salud y la Fiscalía, quienes son las que normalmente reciben a mujeres que por distintas causas necesitan interrumpir un embarazo.



Durante su periodo como diputada local en el Congreso del Estado, Mónica Robles promovió diversas iniciativas en esta materia, pues consideró que la reforma hecha por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, de tipificar el aborto como un delito penado, violenta el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.



Para la también presidenta de la asociación civil ‘Integra’, criminalizar la interrupción del embarazo no es una estrategia eficiente para que no haya abortos, pues al contrario, fomenta que las mujeres que decidan hacerlo, opten por acudir a clínicas clandestinas, lo que podría incluso atentar contra su vida.





NECESARIO REFORMAR LEYES



Con esta declaratoria, la interrupción del embarazo sería legal hasta las 12 semanas de gestación, lo cual debe asentarse en las leyes veracruzanas desde la Cámara de Diputados.



En ese sentido, pidió al Congreso que atienda las recomendaciones de la Secretaría de Gobernación, pues señaló que los diputados están para legislar conforme a derecho, no a ideologías personales.





“Ojalá se entienda esto, que no es si estamos o no de acuerdo, sino qué es lo que nos marca la ley”, sostuvo.





PIDE RESPETO



La exdiputada local, reconoció que la despenalización del aborto es un tema que muchas veces se distorsiona, pues “pareciera que lo que se busca con la interrupción legal del embarazo es fomentar los abortos, cuando es totalmente lo contrario”.



“Finalmente es respetar una decisión personal, yo puedo no estar de acuerdo y nunca lo practicaría, pero eso no significa que yo pueda imponer mi decisión sobre la decisión de otras mujeres”, expuso.



Esta medida, podría generar inconformidades en el sector religioso, como se han dado en ocasiones anteriores. Ante ello, recordó que México es un país laico, donde las normas de las religiones, si bien merecen todo el respeto, no pueden interferir con las leyes y el Estado.