En presunto robo, acuchillan a taxista en Catemaco

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-14-21:03:38 Catemaco Atendiendo el llamado de auxilio se trasladaron al lugar y observaron a un hombre que se encontraba ensangrentado, quien presentaba dos heridas punzocortante

La tarde de este martes, un taxista fue lesionado con un cuchillo en el fraccionamiento Totonicapan del municipio de Catemaco, hasta el momento no se ha establecido el móvil de la agresión, pero no se descarta el robo.



La Policía Municipal Acreditable y Protección Civil Municipal, recibieron el llamado de auxilio de una persona herida con arma blanca en el fraccionamiento Totonicapan.



Atendiendo el llamado de auxilio se trasladaron al lugar y observaron a un hombre que se encontraba ensangrentado, quien presentaba dos heridas punzocortante, una en el cuello del lado derecho y otra más a la altura del oído del mismo lado.



De inmediato los socorristas le prestaron los primeros auxilios, siendo trasladados minutos después al hospital civil “Dr. Héctor Miguel Moreno Mendoza”, para que recibiera atención médica.



Se supo que el taxista responde al nombre de Juan José G.N., de 32 años de edad, originario de esa misma ciudad y el cual al momento de la agresión conducía el taxi con número económico 262 del sitio San Andrés Tuxtla.



Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el móvil de la agresión para no entorpecer las investigaciones, aunque no se descarta que haya sido el robo.