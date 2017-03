Por baja afluencia, El Lencero no tendrá inversión: SCT

El gobierno federal no ampliará el Aeropuerto Nacional de El Lencero debido a la baja afluencia de pasajeros, señaló el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.



Tras develar la placa en la inauguración de la ampliación del aeropuerto de Veracruz, el funcionario comentó que dicha obra no está dentro de los proyectos de infraestructura en el corto y mediano plazo.



"Las obras y los proyectos de inversión tienen que ver con los aforos, en este caso no ha sido así y el día en que Xalapa tenga la intención de viaje que existe en otras ciudades, entonces se verá beneficiado con una inversión", explicó.



Cabe recordar que durante la campaña a la presidencia de la república, Enrique Peña Nieto asumió el compromiso de impulsar la ampliación del aeropuerto nacional de Xalapa para atraer el turismo y la conexión directa con la capital del estado.



Durante los primeros años de la administración federal, con las promesas del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, se aseguró que habría una inversión de hasta 200 millones de pesos para incrementar la terminal y construir una nueva pista.



"Estamos ampliando 28 aeropuertos en el país y las obras se hacen con base en la afluencia de pasajeros, en tanto esto no ocurra en Xalapa habrá que esperar", insistió respecto al aeropuerto capitalino, el cual ya no tiene rutas comerciales y sólo alberga a la aviación privada y del gobierno estatal.



AUTOPISTA EN 12 MESES



En cuanto a la autopista Cardel-Poza Rica, Gerardo Ruiz sostuvo que se estima esté concluida en un plazo de 12 meses, tanto en los tramos Laguna Verde-Nautla, como en el Nautla-Papantla.



Asimismo, agregó que también ya está en obras de trazado la autopista Tuxpan-Tampico, toda vez que representa la ruta que unirá a la Ciudad de México con las ciudades fronterizas de forma más rápida.