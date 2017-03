Sonrisal, lleva la alegría a las calles

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-14-20:17:29 Veracruz

​Sonrisal irrumpe la cotidianidad de las personas durante un minuto para generar un intercambio emocional escénico y brote la risa a flor de piel.



Salatiel Hernández González quien se desempeña como ejecutante de Clown en las calles desde hace doce años, asegura que su trabajo le provoca alegría al mismo tiempo que lo hace sentirse útil porque contribuye al desarrollo social a través de la risa como terapia.



El actor comenta que en un principio su arte no era entendido ya que la gente pensaba que estaba chiflado o que se trataba de una persona necesitada que pedía dinero bajo el pretexto de no trabajar.



Sin embargo con el paso del tiempo comenzó a ganarse un lugar en el corazón de los veracruzanos quienes empezaron a jugar con él, sumándose a su dinámica de dirigir el tránsito, hacer malabares y contagiar su alegría sin insultar, sin ser hostil, sin ser desagradable o inmoral.



“Somos felices las personas y yo, me produce felicidad es un modo de vida y es el mejor trabajo que me he podido inventar”, aclara.



En contraparte con los payasos tradicionales Salatiel explica que los clowns son seres más profundos que se requiere una investigación al interior de cada individuo para buscar los cimientos más importantes y a partir de ahí llevarlo a la risa, a lo irónico a lo ordinario, al divertimiento logrando que las personas se reflejen en su personaje.



Además este arte es retroalimentativo porque la gente participa sin darse cuenta, irrumpes su cotidianidad para crear un estado de felicidad natural cambiando su estado de ánimo mediante la liberación de endorfinas.



Su experiencia en los cruceros como Sonrisal le ha enseñado a lidiar con gente que lo insulta, lo denigra o hacen comentarios irónicos u ofensivos y lo importante en estos casos comenta Salatiel es ser inteligente para devolverlo con otro chiste sin ofender.



“Que desgraciado, si efectivamente soy muy desgraciado, o parece un muerto de hambre. Sí mi mujer dice lo mismo. Hago un chiste a mí mismo para no tener que contestarle tu cállate.”



El público infantil es el que induce a los adultos a que se permitan convivir con el clown por lo que aconseja a todos los ciudadanos que se permitan jugar, bromear para generar mucha endorfina y sentirse alegres un momento al día.



Volver al origen de la persona y sacar el niño que todos llevamos dentro es uno de los preceptos del Clown refuerza Juan Pablo Solano Gómez Director del grupo teatral Tinglado con más de cinco años de trayectoria.



Al ir creciendo la gente se va olvidando de utilizar la creatividad de transportarse a otro mundo, parte del clown es esto olvidarte por un momento de lo complicado que es la vida de adulto y divertirte con cosas simples.



La risa que sana es la que no se ríe del público, lo más puro la inocencia la que incita a la gente a imaginar contrario a la risa que enferma que es aquella que a través del público hace reír a la audiencia, el doble sentido, las burlas que pueden herir susceptibilidades y lo que se busca el clown es un ambiente ameno feliz.



“Que puedan pasar un buen rato que no sea efímero, que se den cuenta que a través del teatro se pueden curar muchas cosas.” Argumenta Juan Pa como lo conocen en argot teatral.



Al reflexionar acerca de la vida y su complejidad, el ejecutante de esta técnica de la risa que cura manifiesta la realidad es violenta, injusta pero hay que disfrutar, la vida no es compleja, el complejo es el ser humano, hay que cambiar la perspectiva, el cristal con que se mira la situación. Hay que tomar la vida con una sonrisa.​