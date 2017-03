Tamsa acude con 'El Profe' para evitar multas: Pascual Lagunes

El secretario general del SNUP, Pascual Lagunes Ochoa, afirmó que los representantes de Tenaris Tamsa han acudido a las audiencias con el líder disidente, José Carlos Guevara Moreno, para evitar multas o apercibimientos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sin que esto represente un reconocimiento a su figura como nuevo dirigente sindical.



"Los apoderados legales de la empresa se han presentado a las audiencias por atención a la autoridad, pero en ningún momento han reconocido la personalidad jurídica de un sujeto que ha creado una mentira para obtener una toma de nota fraudulenta", indicó.



Lagunes Ochoa precisó que si los representantes de Tenaris Tamsa no se presentan a las audiencias correspondientes al proceso iniciado por Guevara Moreno, la empresa puede ser objeto de una multa de hasta mil salarios mínimos.



"Los altos directivos no reconocen a un personaje que ni siquiera es trabajador de la empresa. Hoy ha quedado demostrado con la supuesta huelga que iban a realizar y ya quedó conjurada", mencionó.



Lagunes Ochoa se refirió al emplazamiento a huelga que estableció el grupo Movimiento y Libertad con base en la toma de nota otorgada por la Secretaría del Trabajo federal.



"Aquí tengo el acuerdo en el que se termina la huelga 'patito' que iniciaron los malvados del llamado Profe, pero que no tendrá ningún efecto porque la empresa sólo avaló la revisión del contrato colectivo que hicimos nosotros", dijo.



El secretario general del SNUP comentó que incluso José Carlos Guevara plagió el acuerdo y es el mismo que presentó la representación de Lagunes Ochoa, por lo que podría proceder legalmente.



"Se ha dedicado a engañar e intentar sorprender a la autoridad. Supongo que algunos funcionarios se han visto engañados y eso se lo dejo a los altos funcionarios, pero es un hecho que nosotros nos mantenemos en la secretaría con la aprobación de la mayoría de los trabajadores", expresó.