En la zona 19, solo hay dos maestros de inglés

Elizabeth Marín/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-14-16:43:46 Minatitlán La escuela Francisco Villa es una de las dos instituciones que cuenta con docente para la materia de ingles pagado por la Secretaria de Educación

Uno de los grandes retos que va tener el sistema educativo, en la aplicación del nuevo modelo que entrara en vigor en el ciclo lectivo 2018-2019, será contratar personal especializado de la materia de inglés, “cuando menos de aquí a que se cambien los planes de estudio de las normales, porque serán en estas en donde se tendrá que preparar al nuevo docente capacitándolo, en ese idioma y pueda cubrir los programas de educación básica”, reconoció el jefe del sector número 19, profesor Juan Rodríguez Arroyo.



Abordado al respecto, enfatizó que actualmente hay clases de inglés, pero lo están haciendo con maestros particulares, con aportaciones de padres de familia, detallando que actualmente las únicas escuelas que tienen maestros especialistas en la materia, son las de tiempo completo “con esas características solamente tenemos dos maestros , uno en la Francisco Villa de la colonia Insurgentes Norte y la otra en la escuela del batallón, solamente son las dos que tienen docente oficial pagado por la Secretaria. Lo mismo para los maestros de educación física, también entran el reforma educativa, pero que tendrán que fundamentarse bien desde las normales que es donde se forman los maestros”.



Resaltando que lo que está promoviendo el gobierno federal realmente no es tan nuevo, porque ya viene contemplado en el plan del 2011, “lo único que hace falta es su aplicación, lo nuevo son los tiempos que están marcando para que se empiecen a ver los nuevos resultados”.



El representante del sector educativo numero 19, exaltó que es algo que los beneficia a todos, “en primer lugar a los maestros que se les va dar una capacitación, mientras los alumnos van a estar un poco más preparados van a salir ya aprendiendo inglés, yo creo que estamos preparando a los ciudadanos para la globalización que se nos está dando y puedan competir con cualquier profesionista del mundo”.





NO CESAN LOS CONFLICTOS POR EXAMENES



Sobre la aplicación del examen docente, reiteró que sigue permaneciendo porque la ley no se ha modificado, “posiblemente en el transcurso del proceso se vayan a ir afinando las cosas, pero definitivamente la ley del servicio profesional se sigue aplicando”.



Puntualizando que es depende del punto de vista que se vea, “si el maestro no pasa su evaluación, en las tres etapas que propone la ley, muchos piensan que van a perder su plaza o van a ser cesados y eso no es cierto, porque los ampara el artículo 2 de transitorios, donde especifica que todo aquel maestro que no salga suficiente después de sus valoraciones, simplemente lo van a cambiar de función en donde pueda desempeñarse , posteriormente si se sigue evaluando puede reintegrarse nuevamente al grupo, pero en ningún momento pierde su empleo”.