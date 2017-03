¿Droga más fuerte que heroína?

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-14-16:39:51 Ciudad de México foto tomada de: https://www.publimetro.co/co/noticias/2017/03/14/advierten-droga-mas-fuerte-heroina.html

Fentalino es un narcótico más fuerte que la heroína y la morfina.



La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, informó hoy martes que redoblarán esfuerzos para orientar al pueblo sobre la peligrosidad de la droga Fentanilo; un narcótico que continúa causando estragos en Estados Unidos, y que recientemente la DEA alertó está vendiéndose en las calles de Puerto Rico.



“Al presente, no hemos identificado en nuestros Servicios de Tratamiento participantes que hayan reportado el consumo de Fentanilo. Sin embargo, reconocemos que la mayoría de las drogas que circulan en Estados Unidos tienden a llegar eventualmente a Puerto Rico. Ante esa posibilidad y tomando en consideración los hallazgos de la DEA, se inició una campaña educativa que incluye la orientación a nuestro personal clínico en los servicios de ASSMCA y la distribución de material informativo. También estamos facilitando orientaciones a la comunidad en general para que conozcan sobre los daños que ocasiona esta droga, de manera que podamos desalentar su uso”, explicó la señora Roig.



De acuerdo con Roig Fuertes, el Fentanilo es un opioide sintético similar a la morfina, pero mucho más potente. “En su forma legal, es un medicamento recetado por los médicos para aliviar dolores severos. Sin embargo, gran parte del Fentanilo que circula por las calles de Estados Unidos provocando muertes por sobredosis es producido en laboratorios clandestinos y se mezcla con heroína o cocaína, lo que aumenta sus niveles de potencia y peligrosidad”.



Acto seguido agregó que este narcótico ilegal se distribuye en forma de parches, pastillas, polvo, papel absorbente y spray. Sus nombres más comunes en la calle son Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, Jackpot, Murder 8, TNT y Tango and Cash.



Los efectos del Fentanilo suelen ser más intensos que los de la heroína. Estos incluyen euforia, somnolencia, náusea, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, pupilas sin dilatar, piel fría, adicción y depresión. El comienzo de estos síntomas es dramático y usualmente ocurre dentro de los primeros minutos.



“Es importante señalar que dosis altas de Fentanilo puede causar que la respiración en el individuo se detenga y terminar en un grado de inconciencia o coma. De hecho, solo 2 miligramos de esta droga sintética es suficiente para provocar la muerte”, dijo la también trabajadora social y socióloga.



De otra parte, la titular de ASSMCA indicó que existe un medicamento para revertir la sobredosis de Fentanilo. “Se trata de la Noloxona, también conocido como Narcan. No obstante, la persona debe ser tratada de forma inmediata e incluso puede ser que requiera dosis más altas para lograr su efectividad”.



Por otro lado, la funcionaria exhortó a profesionales de la salud y personal de seguridad, así como a aquellos que ayudan a las personas con adicción a tomar precauciones tales como el uso de guantes y mascarillas. El Fentanilo puede absorberse a través de la piel o accidentalmente inhalando el polvo aerotransportado causando daño al contacto.



Finalmente, Roig Fuertes hizo un llamado en general para que el pueblo este alerta ante esta droga y no la subestimen. “La mezcla de Fentanilo y la heroína es letal, más aún cuando las personas desconocen con exactitud lo que consumirán y la dosis utilizada. Para más información u orientación, los interesados pueden llamar a la Línea PAS de ASSMCA al 1-800-981-0023”.



Con información de: https://www.publimetro.co/co/noticias/2017/03/14/advierten-droga-mas-fuerte-heroina.html