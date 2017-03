Faltan maestros en escuelas rurales de Minatitlán

René Martínez/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-14-16:36:16 Minatitlán En la zona rural algunos maestros están cargados de alumnos por falta de profesores

Poco más de 60 alumnos de diferentes grados de instrucción primaria de tres escuelas rurales no tienen maestros desde que inicio el ciclo escolar 2016-2017, la SEV no ha tenido disposición de mandar a los profesores para cubrir los espacios que están vacante; lo niños reciben clase, pero no el establecido por plan educativo ante la falta de mentores, reconoció la Supervisora Escolar de la Zona 118, Profesora Isabel Coronel Hernández.



Explicó la maestra, “desde el pasado del mes de diciembre nos hace falta maestros, nos prometieron que en enero con los compañeros que salieron idóneos nos iban a cubrir estos espacios, pero a la fecha no hemos tenido respuestas positivas en toda la zona; eran cinco los maestros que faltaban, ahora nos hace falta tres”.



Añadió, “la escuelas con estos problemas son: la José María Morelos, del poblado Nuevo Atoyac, La Emiliano Zapata de la comunidad de la Gustavo Díaz Ordaz y la Niño Artillero, este último es multigrados ahí no hay director efectivo que pueda atenderlos como es, son maestros que atienden más de un solo grado”.



La supervisora escolar, afirmó que este problema de falta de maestro es aparecer por la falta de organización en la Secretaria de Educación de Veracruz, “ya llevamos varios meses desde el mes de diciembre ahora que estamos en marzo, solo nos falta meses para que termine el ciclo escolar, no sé si hay maestros que han sido contratado que ahorita no sabemos cómo organizarse, ellos vienen por parte de secretaria el examen se dio los compañeros idóneos”.



Sigue diciendo la supervisora, “hablamos continuamente ya no responden el teléfono en secretaria a recursos humanos y a nivel primaria ninguno de las dos líneas telefónicas responden, a nivel primaria de la cual es la encargada la Maestra Elizabeth, y cuando nos responden el teléfono que pronto tendremos respuestas”.



“La reforma educativa –dijo- que tendríamos maestros como es que la Secretaria iba a estar al tanto pues no hará falta maestros pero no es por parte de nosotros sino de Secretaria”, terminó diciendo la mentora.