No daremos cheque en blanco a MAYL: Kuri

El diputado Fernando Kuri Kuri de la bancada mixta Unidos por Veracruz, dijo que votaron en contra al final y divididos como fracción, porque "no podemos firmar un cheque en blanco, sin saber a dónde irá dirigido", expresó.



Dijo que fue claro hablando de déficit en tribuna, "no hay tal déficit, hay un apartado que señala que 6 mil millones de pesos serían destinados al pago de deuda, les vuelvo a repetir, hay opacidad por parte de la Secretaría de Finanzas". Recriminó que cuando el gobierno de Yunes Linares corrió personal de burócratas, lejos de hacer ahorros con esos espacios, contrató más personal.



Sobre si condicionaron desde gobierno del Estado a Vicente Benítez para votar diferente a su fracción, y a Rodrigo Escalante, porque tanto Benítez como el papá el diputado Rodrigo, están "en la tablita", Kuri no quiso hablar, "se dicen muchas cosas, pero eso se lo dejo a ellos, que expliquen por qué votaron de otra manera".



-¿No quedan mal a final como fracción?



-Al final hemos sido oposición, pero responsable, en estos momentos se difiere el voto por los dos. Ellos sabrán por qué lo hicieron.



Kuri dijo que pese a esa votación "no estamos rotos, seguimos juntos, en esta ocasión tuvimos tres votos en contra y dos a favor".



Dijo desconocer si es José Yunes como senador de la república, del PRI quien dirija los hilos de algunos diputados de la bancada mixta.



Al no aprobar la reestructura, solo queda dijo "una reingeniería de gobierno, hay que ser austeros, hablaban de más de 3 mil millones, que mil 800 millones eran para este año y mil 800 para el siguiente", comentó.



Ante comentarios de Sergio Rodríguez que en junio no habrá para pagar nóminas, "desde que llegaron corrieron gente, pero metieron más, si hubiesen recortado personal y ya no contratar, ahí habría un ahorro, pero no fue así", observó.