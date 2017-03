Hasta mañana seguiría el mal tiempo en Coatza

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-14-16:24:13 Coatzacoalcos El comandante de Bomberos, informó que el frente frío número 34 no dejó afectaciones en Coatzacoalcos El frente frío número 34, no dejó afectaciones en su paso por Coatzacoalcos; aun así, Protección Civil continúa monitoreando zonas de riesgo, pues los efectos climatológicos permanecerán hasta este miércoles.



“Hicimos los recorridos habituales como cuando ingresa algún frente frío, y no hubo ningún encharcamiento, en el malecón una parte nada más; recorrimos la zona de anuncios espectaculares, las colonias populares que sabemos que tienen problemas cuando hay viento, y no hemos recibido ningún reporte”, informó Jorge García Cruz, comandante de Bomberos.



Señaló que según los pronósticos meteorológicos, el frente frío número 34 traería consigo vientos de 25 y rachas de hasta 50 kilómetros por hora, velocidad que se alcanzó durante la madrugada del martes y disminuyó conforme avanzó el día.



Asimismo, estaban pronosticadas lluvias de hasta 55 milímetros, aunque consideró que no llegaron a los 20 milímetros debido a su poca intensidad.



De acuerdo con el comandante, a partir de este miércoles o jueves se restablecerán las condiciones meteorológicas, para dar paso a temperaturas más cálidas y periodos prolongados de sol.





MONITOREAN ZONAS DE RIESGO



Aunque los efectos del frente frío número 34 no fueron mayores en Coatzacoalcos, el personal de Protección Civil y Bomberos continúa monitoreando las zonas más susceptibles a inundaciones o deslaves.



Según García Cruz, las colonias comúnmente afectadas con los frentes fríos son las ubicadas en el poniente de la ciudad, así como las asentadas cerca de los pantanos, ríos y canales.



En ese sentido, pidió a los habitantes informar inmediatamente a Protección Civil cuando el nivel de los canales comience a subir, o cuando el agua comience a remover la arena en zonas de laderas, como en el caso de la colonia Benito Juárez Sur, donde el año pasado se registró un deslave que casi se lleva consigo algunas casas.



En cuando al cerro de la colonia 20 de Noviembre, que también se deslavó hace unos meses, precisó que la tierra continúa firme; sin embargo, no descartó que una lluvia intensa pueda reblandecer nuevamente la tierra, por lo que permanece el monitoreo del lugar.