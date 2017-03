Aumentará crisis por rechazo a reestructura: PAN

Veracruz sufrirá las consecuencias del rechazo a la reestructura de la deuda pública, provocada por los intereses políticos de la alianza entre los grupos legislativos de Morena y el PRI expuso el diputado Sergio Hernández Hernández luego de que no pasó la reestructura.



Aseguró que no hubo presión al PRI con el encarcelamiento de Flavino Ríos, "no, ese es tema de Fiscalía".



Comentó que a pesar de ser la única medida para lograr la estabilidad financiera de Veracruz y evitar un estallido social, los diputados de dichos partidos políticos optaron por continuar su discurso de confrontación política y votar en contra del dictamen.



El legislador recordó que fue Miguel Alemán Velasco quien inició con la deuda pública, dejando al gobierno de Fidel Herrera un total de 3 mil 528 millones de pesos, que a su vez incrementó dicha deuda a 21 mil 499 millones, cantidad recibida por el gobierno de Javier Duarte, quien la llevó a más de 42 mil millones de pesos.



A pesar de los argumentos de los diputados del GLPAN, predominó en el Congreso local la desinformación y el desinterés por Veracruz, pues no se tomaron en cuenta las secuelas que tendrá para Veracruz su voto en contra. Los diputados de MORENA, PRI y el diputado Fidel Kuri, emitieron discursos sin argumentos concretos. Utilizando al Poder Legislativo y a los veracruzanos como rehenes de sus intereses partidistas.



Los efectos de la no reestructura comenzará a reflejarse de manera inmediata, pues a partir de junio deben pagarse 900 millones de pesos mensuales por concepto de deuda y penalizaciones, que limitará la liquidez financiera del estado para hacer frente a los compromisos financieros con la Universidad Veracruzana, IPE, trabajadores del sector salud, profesores, entre otros. La votación del dictamen concluyó con 25 votos a favor y 25 votos en contra. Al no lograrse las dos terceras partes de los diputados a favor, la solicitud de reestructura de la deuda fue rechazada.