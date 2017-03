Rechazan panistas de Orizaba a Chahín como aspirante a alcaldía

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-13-20:30:10 Orizaba Por considerar que no los representa como partido ni en ideología, militantes panistas rechazaron que Hugo Chahín Maluly pueda encabezar la candidatura para la alcaldía por Orizaba.

En caso de que no se atienda su llamado, advirtieron que algunos podrían no votar o quizá hacerlo en otro sentido.



“Nos encontramos reunidos para exhortar a la Comisión Estatal del PAN, la cual es el órgano que tiene a su cargo la designación de candidato o candidata que abanderará a este partido dentro de las próximas elecciones municipales, a que tome su decisión de forma congruente y con irrestricto respeto a los militantes y simpatizantes de este partido”, señalaron Hugo Solano, Claudia Berriel, Rey David Mejía y Miguel Ángel Gutiérrez Ameca.



Indicaron que Daniel Zairick y María del Carmen Escudero son sin duda mejores perfiles para lograr la candidatura, pues pueden encabezar el progreso por Orizaba con mayor sensibilidad social.



Ante la pregunta de qué pasará si a pesar de lo expresado Chahín Maluly es designado candidato, Solano indicó que si un sujeto extraño al partido los abandera, será responsabilidad de la dirigencia lo que suceda.



Remarcó que habrá algunos que decidan no votar, otros que decidan hacerlo y quizá algunos lleguen a acompañar la designación.



“No estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca con ese tipo de decisiones donde (el posible candidato) no tiene ni un rasgo de ideología panista”, apuntó.



Descartaron que el gobernador esté atrás de las designaciones de candidatos y en específico del caso de Orizaba, pues tienen la certeza de que no está interviniendo.



Del mismo modo, Rey David Mejía rechazó que el alcalde Juan Manuel Diez pudiera estar atrás del registro de Hugo Chahin en el PAN, pues no sería capaz de poner en riesgo su labor entrometiéndose en la vida interna de otros partidos.



Asimismo, rechazaron que haya sido necesario que apareciera el ex alcalde priista para unirlos como panistas, pues nunca han estado divididos.

Presentes en la rueda de prensa estuvieron decenas de personas, quienes aplaudieron lo señalado.